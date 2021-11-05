安心出行｜體育館職員放行標準不一　媽媽不滿：我哋家長要點做？

近日有港媽在網上投訴，指帶1名坐在BB車上的2歲孩子進入體育館時，被職員要求出示身份證明文件，證明他未夠12歲，以豁免使用安心出行，最終因她未能出示證件而被拒入內，事件引起軒然大波。記者今日實地視察，發現不同地區的場地職員標準不一，容易令市民混淆。

攝影：李紫銘



各區設施放行標準不一

記者今（５日）到荃灣體育館視察，在入口處已有職員看守，一般市民要出示掃瞄安心出行後的畫面才可以通行。現場不乏家長帶著約2至2歲的小朋友一同進場，職員會要求家長需為同行小朋友手寫登記簡單資料，包括身份證或出世紙號碼及姓名，但沒有要求家長出示有關證件副本。

荃灣體育館內兒童遊戲室的職員告知，進場人士和兒童在進入體育館前已完成「安心出行」步驟，不需再次登記，更指體育館職員有機會直接放行，不需出示手冊、出世紙、身份證等印有小朋友年齡的文件，不過為了避免出現爭執，還是建議帶備相關文件，甚至以手機拍攝圖片到現場出示也可以。

惟在荃灣體育館入口處的職員則說法不一，聲稱即使是12歲以下兒童也必需帶備能證明年齡的文件，例如手冊、身份證，登記後方可放行。

而同一日內，記者亦有到訪屏山天水圍體育館，職員只要求12歲以下兒童家長填寫資料，沒有要求出示學生手冊或證件就直接放行；而游泳池職員則建議盡量帶備可證明小朋友的文件出示，以免發生不愉快事件。

🔼🔼🔼除咗康寧道公園，呢個公園都值得去玩👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻親子好去處｜東岸公園正式開放 小朋友放電必去港九4大新公園👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

媽媽：我哋家長要點做？

有媽媽向記者表示，昨日（4日）因自己要返工，由外傭帶9歲兒子到家附近的體育館上羽毛球課，由於兒子年幼未有手機，職員要求外傭為兒子填寫資料之外，更要出示身份證或出世紙副本核實，由於外傭沒有相關文件，於是致電她求助，最後擾攘一輪終獲放行。對此媽媽相當不滿：「小朋友唔會有手機，我亦唔會將重要身份證明文件交畀外傭，咁咪即係以後唔使入去政府設施？其實個個職員的標準都唔同，初時話冇證明文件點都唔畀入，講講下又放行，咁我哋家長要點做！」

康文署：視乎情況予以放行

康文署指，據現時指引，12歲以下兒童可獲豁免使用安心出行，但需填寫訪客資料記錄表，如12歲以下兒童未能提供身份證明文件，可視乎情況予以放行。署方已提醒該場地職員，即使12歲以下兒童未能提供身份證明文件，亦可予以放行。

🔼🔼🔼公園開咗咁短時間已有損壞👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻東啟德公園開放不足2月設施已損壞 小朋友照玩家長憂發生意外👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼