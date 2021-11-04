星空下的仁醫｜鍾嘉欣IG感謝顧問醫生指導　呢位醫生原來係…

台慶劇《星空下的仁醫》目前熱播中，劇中不少場景是在啟德的兒童醫院實境拍攝，由於有不少情節與兒童病人有關，沒有相關經驗的演員要做到逼真、寫實絕不容易，特別是涉及手術的場面，因此劇集的成功，背後顧問醫生的意見絕對功不可沒。而這位幕後功臣便是兒童醫院前心胸外科顧問醫生羅冠中。



手術畫面在羅醫生指導下完成拍攝

鍾嘉欣在劇中飾演角色章以芯，章以芯是兒童醫院的心胸肺外科副顧問醫生。在現實中，根據立法會財委會文件，截至2020年底，醫管局只有 1,001 人屬「顧問醫生」級別，而顧問醫生在醫院架構中屬最高職級，而心胸外科醫生中，去年年底僅有12人屬顧問醫生，是所有專科中最少。

🔼🔼🔼🔼小鐵漢爸爸指兒子初生時期「本來等死，係羅醫生諗到方法！」👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻兒童醫院羅冠中辭職 主理小鐵漢複雜手術 爸爸：不排除私人聘請👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

劇中鍾嘉欣絕大部分的手術場景，都是在兒童醫院前心胸外科顧問醫生羅冠中指引下完成拍攝。鍾嘉欣在個人instagram中感謝羅醫生和她分享在醫院的工作日常，同時令她反思生命的意義，做人要珍惜當下，不浪費一分一秒。

+ 11

小鐵漢的救命恩人

在劇集《星空下的仁醫》中，有小朋友面臨嚴重心臟問題，需進行緊急手術。現實中，羅醫生亦經歷過不少類似狀況。雖然羅冠中醫生目前已經離職，在他正式離職前，他更盡力為兒童醫院內的病童排期完成手術，令一眾家長相當感動。而不少家長熟悉的4歲男童「小鐵漢」便是其中一人，小鐵漢由出生起發現有先天性心臟問題後，4年間的６次手術都是由羅醫生親自操刀。

🔼🔼🔼🔼羅冠中醫生趕及在離職前為小鐵漢進行手術👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻4歲小鐵漢將進行第6次手術 兒童醫院羅冠中醫生離職前親自操刀👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中（歐嘉樂攝）