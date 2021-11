童裝｜UNIQLO、H&M等4大品牌聯乘卡通人物　推秋冬童裝服飾

不少品牌都會和各大卡通人物合作推出服飾,爸爸媽媽可以按照小朋友係好購買新衫。最近有品牌以多啦A夢作主題,推出50 周年聯名服飾配件,粉絲一定不要錯過!



為延續慶祝多啦A夢 50 周年的熱潮,多啦A夢首度與 CATALOG 携手,推出聯名系列,當中包括多款童裝,小朋友更加可以和爸爸媽媽一起穿上親子裝。另外,多款精品更是 50 周年期間限定,包括隨意門造型毛毯、 襪子等等。多啦A夢粉絲一定不要錯過!多啦A夢 x CATALOG 系列即日起在全綫 CATALOG 門市及 CATALOG 網上商店同步發售。

UNIQLO 今個秋冬再度推出Winnie the Pooh聯乘系列,當中包括休閒起居套裝、親子裝、童裝、嬰幼兒服飾、起居鞋等等,UNIQLO x Winnie the Pooh聯乘系列現已在門市及網店上架。除了Winnie the Pooh,亦有其他例如迪士尼和史努比系列的服飾。

H&M 的童裝一向款式多變,除了有和哈利波特合作的童裝,亦有迪士尼卡通人物、公主、Paw Patrol等等的款式,一定有小朋友喜歡的服飾!

Marks and Spencer(英國馬莎)亦有推出和哈利波特合作的童裝,主要都是套裝款式,亦有一些哈利波特主題精品,哈利波特粉絲一定不要錯過!

