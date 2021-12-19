世界最富有小孩排行榜出爐　多為王室、名人二代　只有他自己賺錢

雖然王室佔據前三，但星二代們來勢洶洶，前十中有六位都是巨星的子女。



越來越多的二代坐在爸媽臂彎裏出街，他們能否在繼承財富、顏值之外，繼承父母的人氣和商業價值？

一切皆有預兆。

最近，英國汽車玩具公司Electric Rides on Cars在一系列研究後，公布了一份名為「全球最富有的未成年人2021」的榜單。這份榜單很快引起了英國人的各種討論。

畢竟是英國人做的榜單，所以前三都歸給了自家的王室成員。而榜首竟然不是未來的英國國王喬治王子，而是六歲的夏洛特公主。

雖然王室登頂，但星二代們來勢洶洶，前十中有六位都是巨星的子女。

當然，白手起家的孩子也不是沒有。在網絡時代，成為「網紅」是賺錢的大好方法——時也，運也。

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公主超越王子，皆因能帶貨

8歲的喬治王子、6歲的夏洛特公主、3歲的路易王子，是威廉王子和凱特王妃家的三個孩子。作為王室準繼承人，他們一直是英國各大媒體的頭條人物，一舉一動都備受關注。

這次能在富豪榜上名列前三，並不奇怪。

目前，喬治在王室繼承順位中僅次於查爾斯王子和父親威廉王子，名列第三。而身在不重男輕女的英國王室，夏洛特公主也有繼承機會，就在哥哥喬治之後。

不過超出很多人意外的，是榜單把夏洛特公主的身價放在了喬治之前：夏洛特50億美元，喬治30億美元，少了近一半。

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理由簡單粗暴，但相當有說服力：作為公主的夏洛特，未來一定能展現超強的帶貨能力。

雖然只有6歲，但夏洛特每次出行穿的連衣裙都會被英國民眾議論，在家長之間引發跟風熱潮，充分實現了其母親的 「Kate Middleton effect」。

所謂「Kate Middleton effect」，就是說凱特王妃在英國老百姓中間掀起的「跟着王妃學穿衣」熱潮。

從嫁入王室起，選擇的服裝品牌高雅但不奢華、相當會搭配的凱特，就成了一本行走的時尚聖經。 她穿過的裙子、西裝、大衣，戴過的首飾，被品牌改名為「The Kate」「The Duchess」，其中不乏 MaxMara 這樣的大牌。

當然，這不是凱特一個人的功勞。雖然女王已經95了，穿的衣服依然備受關注。戴安娜王妃、出走的梅根，都為王室穿搭的走紅貢獻了力量。

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有其母必有其女。從小在鎂光燈下長大的夏洛特公主，作為多年來來唯一有直接王位繼承權的公主，不光地位高，還長了一張可愛的小臉蛋，時不時就有「神似祖母戴安娜「、「長得像伊麗莎白女王「這樣的評論出現，讓英國人想不喜歡都不行。

到底像不像戴安娜和女王另說，但夏洛特的時尚影響力已經初現端倪。

「如何像夏洛特公主那樣打扮女兒」、「夏洛特公主的10條連衣裙」、「夏洛特公主100歐元以下的裙子」，都是英國網站的熱門話題。

而就在最近，有新聞稱夏洛特公主將會繼承戴安娜家族的傳家寶，其中就包括戴安娜在婚禮上戴的王冠。而作為威廉王子唯一的女兒，她也將擁有眾多王室珠寶的繼承權。

這麼看來，夏洛特能在財富榜上碾壓自己的哥哥弟弟，是很有說服力的。

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最富有的星二代，是星與星的結合

還有一位「星二代」與路易王子並列第三。未來，她極有可能挑戰這些王子們的財富地位。

Beyoncé和Jay-Z的女兒，Blue Ivy Carter，身價10億美元。

今年才9歲的Blue，暱稱藍廳長。

因為8歲時出鏡了母親Brown Skin Girl 的MV，成為了歷史上年紀最小的格林美獎獲得者。

作為天王天后的女兒，藍廳長從出生起就是泡在金罐子里長大的。

比如Beyoncé給嬰兒時期的她買的浴缸，是bling bling的施華洛世奇水晶款式，藝術家Lori gardner設計，要三萬多人民幣。

水晶浴缸只是藍廳長最便宜的裝備。她還是嬰兒時期，就擁有三個千萬打造的房間；日本珠寶家Ginza Tanaka用純金做的木馬，哦不，金馬；鑲着3克拉鑽石的奶嘴；30萬人民定製的嬰兒車；鑲滿鑽的芭比娃娃......

哦對了，為了讓藍廳長快樂地上幼兒園，巨星夫婦還花了好幾百萬建了個幼兒園。

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至於穿戴奢侈品，是最不值一提的——畢竟她是擁有自己造型師的寶寶。

造型師Manuel Mendez之前是Beyoncé的私人助理，2018年升級為藍廳長的專屬買手，負責讓她每次出場都漂漂亮亮的。

未來藍廳長勢必和夏洛特公主一樣，成為引領一代時尚風潮的女人。只不過一人在英國，一人在美國興風作浪。

此外藍廳長已經涉足了彩妝領域——她對美妝非常感興趣，還會給自己的外婆化妝。未來推出「Blue」品牌對打卡戴珊（Kim Kardashian）集團，大有可為。

白手起家不容易

在這份榜單的第十名，菜才終於迎來了一位自己賺錢的小孩，Ryan Kaji，身價3200萬美元。

雖然這個身家不能和繼承鉅額財富的孩子相比，但Ryan可是白手起家，更厲害的是，他的知名度未必比這些星二代低——幾乎所有美國小孩都認識他。

點圖了解更多Ryan的頻道內容及脫穎而出的原因▼▼▼

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3歲就在YouTube上嶄露頭角的Ryan，專門在網上錄視頻測評自己的玩具。

他是日本和越南混血，和父母住在美國德州。一開始錄視頻，只是想給身在海外的親朋好友們看看孩子的生活狀態，沒想到很快走紅，4個月就登上了YouTube排行榜的前20。

如今，Ryan已經在福布斯的YouTube網紅收入榜上蟬聯三年冠軍，年收入就有2000多萬美元。這份收入大頭已經不是網絡了，而是授權商品的販賣。

如今他已經給5000多種商品授權了自己的名字，有傢俱、玩具、面具等各種生活用品，全美的大型商場基本都能買到Ryan『s World的產品。

不過自己賺錢總是很難和父輩數代積累的財富相比。

沒有擠進前十、排在第十一位的，是「出走」王室的哈里王子和梅根的兒子，Archie Harrison Mountbatten-Windson，身價三千萬美金。

和他堂兄弟喬治王子的30億相比，可是百倍的差距了。

「全球最富有的未成年人2021「前十位



1、夏洛特公主，6歲，英國王室成員，身價50億美金

2、喬治王子，8歲，英國王室成員，身價30億美金

3、Blue Ivy Carter，9歲，碧昂斯&Jay-Z女兒

路易王子，3歲，英國王室成員，身價10億美金

5、Suri Cruise，15歲，湯姆克魯斯的女兒，身價8億美金

6、Stormi Webster，3歲，凱莉詹娜的女兒，身價7億2600萬美金

7、Vivienne Jolie-PItt&Knox Jolie-PItt，安吉麗娜·朱莉和布拉德·皮特的兒女

Max Maribel Muniz&EMME Maribel Muniz，詹妮佛·洛佩茨的兒女，身價2億美元

9、Taimur Ali Khan Pataudi，寶萊塢女星卡琳娜·卡普的兒子，身價1億美金

10、Ryan Kaji，Youtuber白手起家，身價3200萬美金



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