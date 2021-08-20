唐老鴨粉絲將6百呎家居變身迪士尼小部屋　媽媽：唔使花錢大裝修

自孩子出生，家裡充斥著玩具等雜物，父母的珍藏品也被迫「讓步」！媽媽Effie是資深唐老鴨粉絲，與丈夫同有收藏玩具的嗜好。近日她把逾500件收藏「重新出土」，將600呎的家改造成「迪士尼小部屋」，一圓夢想。「不需要花很多錢重新大裝修，只要購入切合原有風格的家品，整體感覺已經昇華！」

（相片由受訪者提供）



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迪士尼擁躉家庭

媽媽Effie育有一名5歲的兒子，一家三口於數年前遷入600呎的新居。她分享，與唐老鴨結緣，並成為忠實擁躉逾10年。「多年來，迪士尼的角色和故事帶給我很多歡樂和啟發。我一直希望可以將迪士尼及我所喜愛的角色所傳播的快樂和正能量傳承給下一代。」

她透露，兒子同是迪士尼粉絲，一向喜歡布魯圖（Pluto），最近則愛上鋼牙與大鼻（Chip ‘n’ Dale）。「雖然唐老鴨和Chip ‘n’ Dale是淘氣小冤家，但他們非常老友鬼鬼。現實中，我和兒子的關係亦是這樣，令我有很大的共鳴，亦令我會心微笑。」

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夢想打造小部屋

Effie指，她擁有逾500件唐老鴨珍藏品，主要為小飾物及擺設。「每隻唐老鴨都記載著我的人生故事，其中一隻是我最喜愛的Beatles汽車與唐老鴨機械人的混合figure，我與先生正是因為這隻figure而認識，所以這唐老鴨代表了我們一家的開始，每次看見它感受也特別深。」

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然而，她表示，自兒子出生後，家裡大部分空間也預留給孩子做功課，以及放置玩具。「我一直把所有珍藏收起，特別暑假期間，小朋友比較多時間留在家中，大家都缺乏空間，所以重新規劃對我來說很重要。更重要的是，希望可以一圓把家中變成『迪士尼小部屋』的夢想。」

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先分類後整理

Effie分享，整個改造過程不涉及大裝修，反而是花時間把物件先分類、後整理。「我主要重新改動擺設，加入合適的迪士尼家品、擺設及多功能小家電，效果已經好明顯。不需要花很多錢重新大裝修，只要購入切合原有風格的家品，整體感覺已經昇華！」

「最雜亂的是客廳吊櫃，原意是展示自己的珍藏，但最後不得不向現實低頭，堆滿了小朋友的功課和日常用品，失去原意。」她把現有的收納盒重新整理，以黃、藍色系的膠紙條作裝飾，打造唐老鴨風格，並重新利用吊櫃空間展示珍藏。

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卡通融入生活

除此之外，客廳以不同迪士尼角色造型，而配色相同的收納盒放置零碎物件，收納的同時亦具展示功能，與家居風格相輔相成。她同時利用不同的顏色標籤，將玩具或雜物分類。「本身家中裝修已經用上具迪士尼格調的配色，配合已有風格，購入同色系或同風格的家品，dream home感覺更強烈。」

為了把自己和孩子喜歡的卡通人物融入生活，隨了增加布魯圖飾品，Effie也添置不少實用家品。「身為家庭主婦，照顧小朋友的生活需要對我來說同樣重要。因為我家是不用微波爐的，從前總花許多時間用水蒸早餐，現在有了迪士尼Mickey蒸焗爐，省時不少。」Effie分享，改造家居後，家庭的氛圍大大提升。「小朋友有空間，而自己多年珍藏亦可以『重新出土』，好滿足幸福！」

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客飯廳簡約歐式設計

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主人房衣櫃充足可放大量衣物

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加入現代感滿足兒子要求

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廚房、客房、客廟裝修圖片

