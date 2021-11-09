親子好去處｜必去4大博物館　有2個需提早預約部分設免費工作坊

隨著疫情緩和，不少博物館也相繼重新開放，在尚未對關的情況下，這些博物館自然是不錯的親子好去處。不過家長想帶同子女前往時，要確保使用「安心出行」流動應用程式以及部分博物館需提早預約才可進場。



消防及救護教育中心暨博物館

教育中心暨博物館設有四層展示廳，提供一系列互動及多媒體資訊設施與及多個不同的展區和體驗區；分別有「消防歷史沿革區」 、 「消防及救護車輛展覽區」 、 「社區應急準備教育」 、 「消防服務展覽區」 、 「救護服務展覽區」 、 「調派及通訊展覽區」 、 「培訓工作區」 、 「走進社群區」 、 「加強聯繫區」 、 「重大事故區」 及「英雄閣」等，目前想參觀消防及救護教育中心暨博物館要先在網站上預約

消防及救護教育中心暨博物館只提供未來0-30天的預約。預約系統將會於每日00:00時自動更新。

開放時間：

星期一、二、四至日 (1 至 4 人)

上午九時三十分至下午一時 及 下午二時正至五時三十分

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科學館 - 彼思動畫的科學秘密

科學館目前正舉行專題展覽 - 「彼思動畫的科學秘密」至2021年12月1日，這個主題相信一定能提起小朋友的興趣。在展覽中，大家可以了解彼思動畫的布景與攝影、角色動作製作、製作流程等等，而每日定時也會舉行不同的工作坊，小朋友可免費參與，目前只接受預約人士進場。

開放時間：

平日：上午 10 時至晚上 7 時

周末及公眾假期：上午 10 時至晚上 9 時

星期四(公眾假期除外)休館

入場費：

標準票30元 ；團體票21元 ；優惠票15元 ；全日制學生5元

星期三：標準票10元；團體票7元；優惠票5元

博物館通行證持有人免費入場

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海事博物館

海事博物館樓高三層，佔地合共四千四百平方米放置了藏品達1,200多件，並設有13個展廳、特別展覽廳、資源中心、咖啡館、禮品店和航海精品廊，優美的維多利亞港景色盡入眼簾。特別要注意的是，該博物館內禁止使用閃光燈以及任何專業的攝影、錄影或拍攝。

門票：

成人 $30

長者(六十歲及以上) / 全日制學生(持有效學生證) / 兒童(十八歲以下)/ 殘疾人士(及一名陪同看護人) $15

開放時間：

星期一至五： 09:30-17:30

星期六、日及公眾假期： 10:00-19:00

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葛量洪號滅火輪展覽館

葛量洪號滅火輪展覽館面積約1,200平方米，展出獨特的消防文物，並輔以多媒體介紹，增進市民對香港海上救援工作的認識。目前設兩大特備親子節目可供報名，而且不需預約，一家人可免費進場。

開放時間：

星期一及星期三至日上午9時至下午6時，逢星期二休館（公眾假期除外），農曆新年初一至初二休館

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