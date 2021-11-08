天文台料氣溫將低見13度　薑茶保暖效果僅排名第三不敵呢款飲品

天文台預計，本周氣溫進一步轉涼，周二（9日）天氣將更加清涼，部分地區或低見13度。有研究指出，體溫每下降一度，免疫力就下降30%，在天氣反覆的日子中，保暖更是重要！很多人都以為薑茶是保暖熱飲之最，但有日本電視台進行實測，發現薑茶的保暖效果並不如這款熱飲持久呢！



本港已經踏入秋冬季節，天氣日漸轉涼。天文台預計本周溫度保持在攝氏16度至24度左右，而今年預料受到拉尼娜形象的影響，冬季的氣溫很大機會比往年低，大家有機會擁有一個寒冷的冬天。

早前有研究指出，氣溫與人體的免疫力息息相關，如果體溫下降1度，免疫力就會下降30%，變得更易生病。如果想身體更溫和，可以喝一些能讓體溫上升的熱飲，例如傳統上「驅寒」的薑茶。不過，日本電視台TBS一個節目「この差って何ですか？（暫譯：為什麼會有這樣的差別？）」曾比較常見的幾款保暖熱飲，包括綠茶、咖啡、紅茶、朱古力、甘酒、薑茶等熱飲，又邀請了嘉賓實際測試，從而找出暖身效果更好、持續時間更長久的飲品。意想不到，薑茶僅排第三名，第一名是熱朱古力！

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按圖細看每款飲品的保溫功效：