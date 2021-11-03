鼻敏感｜中醫教煲湯水與推拿　呢款小食可補氣紓緩兒童鼻敏感

每年一到天氣轉變的時候，也就是鼻敏感發作的高峰期，有臨床數字顯示，本港約有5至6成小學生患有鼻敏感，當中以居住在高人口密集度地區的兒童更深受困擾。註冊中醫師胡凱淋指出鼻敏感是屬於衛表氣虛的表現，除了可以通過中藥和針灸之外，家長也可以利用食療及小兒推拿為小朋友改善鼻敏感症狀。



衛生署學生健康服務組指鼻敏感（過敏性鼻炎 ）， 是指眼、鼻、咽、 喉等因 一些物質 ( 過敏原 ) 敏感而引致有反應。別分季節性，如花粉引起的過敏及終年性 ，如灰塵、黴菌、毛髮引起的過敏徵狀。

常見徵狀有打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子發癢等，而眼徵狀有眼睛發癢、流眼水，還有濕疹及哮喘等。

雖然過敏性鼻炎不是嚴重疾病，但它會對患者的 睡眠質素、注意力、學習和日常功能產生重大影 響，所以家長不能忽視，當溫度急劇變化時，亦要多加注意。

中醫師指衛表氣虛

胡凱淋中醫師表示在中醫角度上，鼻敏感是衛表氣虛的表現。「衛氣是一層包圍著人體表面的氣，保衛我們免受外邪疾病侵襲。當衛氣虛的時候，人就容易生病。而衛氣，與肺氣、脾氣及腎氣這三重氣都有關係。」

到底是什麼原因令這三種氣變得虛弱呢？胡醫師說：「當做運動會直接影響肺氣強弱，但記住運動是過猶不及。但完全不運動，心肺功能差，肺活量差，肺氣亦自然差。所以當運動過度，就會耗氣，過份消耗肺氣，令肺氣更虛。有些人經常運動跑步，反而鼻敏感更嚴重。」

生冷寒涼食物

胡醫師指脾氣受影響的主因是，過食生冷寒涼食物，貪涼飲冷。而現代人影響腎氣的其中一個主因是睡眠不足，不能補充陽氣，陽氣虛衰，人就不得陽氣暖和。

很多人會問為什麼鼻敏感會打噴嚏?胡醫師解釋說：「打噴嚏是一個宣發肺氣的身體自然反應動作，寒氣侵襲人體，首當其充的是肺部，當肺氣弱，肺受寒，就要依靠打噴嚏來宣發肺氣，抵抗外寒。」

噴嚏數越多肺氣越弱

故此，胡醫師直指當肺氣較為弱，一個噴嚏不足以宣肺，就需要兩個、三個、四個、甚至更多噴嚏而成功宣肺。「所以我們可以理解，鼻敏感發作時，連續打噴嚏的次數越多，代表肺氣越弱。」

在中醫角度上治療鼻敏感可以通過中藥，即直接吃一些可以補肺脾腎衛氣的中藥，補氣藥，又或者針灸治療鼻敏感的穴位，都在鼻周，一來可以通鼻減少鼻塞情況，二來中醫謂「氣至病所」，針灸亦有助調動人體氣血，讓氣先充盈肺部，補益肺氣。

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可食杏仁補氣

而家長亦可以用食療幫助小朋友改善鼻敏感，食療方面，胡醫生說：「平日亦可多食補氣之食物，如雪梨、杏仁等，雪梨性味甘微酸寒。 有清熱生津，潤肺化痰止咳之效。」

甜杏仁性味甘、辛，苦杏仁性味苦、溫；杏仁都有助宣肺止咳，降氣平喘，潤腸通便，杏仁宣肺降氣令肺氣得張，就會減少打噴嚏的次數。

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另外，家長可以誰行小兒推拿，如果為10歲以下小朋友有鼻敏感，就可以用小兒推拿加強肺脾腎三氣。胡醫師說：「小兒推拿是配上滑石粉，在小朋友手上穴位輕輕進行點按推擦，不用針藥，也可以治療到傷風感冒、痾嘔肚痛、脾氣暴躁、發展遲緩等等病證。」

胡醫師最後提醒家長要治療鼻敏感最佳方法，還是適度鍛鍊身體，記住過猶不及，感寒時添衣，熱時要適時調節，睡眠充足。

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