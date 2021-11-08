氣溫急降│中醫推薦2款保暖食材　為小朋友暖身抵禦寒冷天氣

天文台料周一（8日）氣溫急降，新界部分地區最低氣溫只有15度，令家長最擔心小朋友是否夠暖，除了為孩子添衣裳加被子外，在食療上也可以為有助身體溫暖，推介3款暖身食譜及兩類食材，讓大人小朋友可以由外到內保持溫暖。



倪詠梅醫師表示在中醫的角度上，小朋友是陽氣較大人旺盛的，她說：「所以很多時家長會摸到小朋友身體熱辣辣，再加上小朋友喜歡走動，體溫比成人高一點。」在中醫角度中，雖然小朋友純陽是體質，但天氣一旦轉冷，小朋友就容易生病，倪醫師說：「有句話叫小兒肚裏三把火，即小朋友一般都是偏熱，沒有大人那麼怕凍，但仍然很多時在冬天有鼻敏感、怕凍、氣管問題等症狀發作，其實是與夏天時，吃得太多生冷食物有關，所以這就是去到冬天的時候，身體似乎特別怕凍的原因。」

（資料圖片）

既然生冷食物已吃了，倪醫師建議家長可以用一些熱性的食材，令到小朋友增加陽氣，整個人溫暖起來。她說:「傳統上，我們一般會用生薑煮食物，但很夕小朋友都不喜歡薑味，這可能家長落得太多薑，令食物變得很辣或者大陣味，解決方法是落少一點，以及配搭一些帶甜味的食物去煮，例如紅棗、黑糖都可以減低薑的味道，而帶甜的食物，在中醫角度是認為可以入脾胃，有助小朋友吸收。」

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對於抗拒薑味的小朋友，倪醫師建議家長說：「因為逢是溫性食材多數會帶點點辣味，例如黑椒胡，所以家長要在配搭中花心思，令到辣味不明顯。」

倪醫師更特別提醒家長，小朋友不適合大量進補。「如果爸爸媽媽吃高麗參或者北芪，就要注意不宜給小朋友，因為一両北芪已較有刺激性，會影響小朋友成長發育。」她表示雞、牛、豬等肉類是中醫認為肉類是血肉有情之品，比較補氣血，她說:「所以如果冬天想溫暖身體，最好煲一些有肉的湯水，而肉類中最好帶一點骨，因為有骨的湯水更具有溫暖身體功效。」

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