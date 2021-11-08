兒童成長｜孩子怎麼生活得不太快樂？研究指與少吃「這東西」有關

英格蘭東安格里亞大學的一項新研究發現，讓孩子多吃水果和蔬菜會讓他們的心理健康保持在更好的狀態。近日發表的一項新研究首次調查了英國學齡兒童的水果和蔬菜攝入量、早餐和午餐選擇和心理健康之間的關係，研究表明，尤其是在中學生中，多吃水果和蔬菜與良好的健康狀況有關，每天食用五份或五份以上水果和蔬菜的兒童心理健康得分最高。



該研究小組表示，未來應該制定公共衛生策略和學校政策，以確保所有兒童在上學期間都能獲得良好的營養，以優化心理健康，使兒童能夠充分發揮其潛力。

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文化壓力使兒童心理健康水平低下

來自東安格里亞大學諾維奇醫學院的研究員艾爾薩·韋爾奇教授說：「我們知道，心理健康狀況不佳是年輕人的一個主要問題，而且可能會產生長期的負面影響。」「社交媒體和現代學校文化的壓力被認為是兒童和年輕人心理健康水平低下的潛在原因。」人們越來越意識到心理健康和幸福的重要性，尤其是因為青少年的心理健康問題往往會持續到成年，導致生活和成就往更差的方向去發展。

「雖然營養攝取和身體健康之間的關聯早就成為常識，但到目前為止，對於營養是否在兒童的情感健康中發揮作用，我們知之甚少。」所以，我們開始調查小學生的飲食選擇和心理健康之間的關係。」

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只有28%的學生吃到每日五蔬果

研究小組研究了50所學校近9000名兒童（7570名中學和1253名小學兒童）的數據，這些數據都來自兒童和青少年健康和幸福調查。這項調查是由官方議會公共衛生部門和保護兒童委員會委託進行的。參與這項研究的兒童會自行報告他們的飲食選擇，並參加與年齡相適應的心理健康測試，包括快樂、放鬆和良好的人際關係。

韋爾奇教授說：「在營養方面，我們發現只有大約四分之一的中學生和28%的小學生吃到每天五種水果和蔬菜，不到十分之一的兒童不吃任何水果或蔬菜，超過五分之一的中學生和十分之一的小學生甚至不吃早餐。」研究小組研究了營養因素和心理健康之間的關係，並考慮了其他可能有影響的因素，如不利的童年經歷和家庭狀況。

同樣來自東安格利亞大學諾維奇醫學院的理查德·海霍博士說：「我們發現吃得好與兒童更好的心理健康有關。」尤其是在中學生中，吃富含水果和蔬菜的營養飲食和心理健康之間有著很強的聯繫，小學生和中學生吃的早餐和午餐的類型也與幸福感有很大關係，吃傳統早餐的孩子比只吃零食或飲料的孩子更健康，但早餐只喝能量飲料的中學生心理健康得分特別低，甚至比那些不吃早餐的孩子還要低。

韋爾奇教授說:「作為個人和社會層面的一個潛在可變因素，營養是解決兒童心理健康策略的一項重要公共健康目標。」

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】