聖若瑟英文中學男生墜樓亡2個月累計8宗　社工建議注意子女3方面

開學至今2個多月，本港已發生8宗學生墮樓及自縊事件，今日（11日）早上九龍新清水灣道46號聖若瑟英文中學內，一名13歲中二男學生由走廊墮下倒地昏迷不醒，救護員接報到場，將男學生送往聯合醫院搶救，經搶救後證實不治。有社工指，疫情下學校只能半天授課，形式亦由網課轉變為實體，不排除追趕學業上的進度時會令學生感到壓力。



香港青年協會家長全動網單位主任凌婉君以註冊社工身份分享，小朋友的抗逆能力主要可以看幾項事情。一是小朋友的能力是否足夠處理問題；二是小朋友本身的思想是否正面；最後便是與家人的聯繫，是否被愛、被重視有關。

家長可從日常行為觀察先兆

凌婉君指：「小朋友想不通絕對不會是一時三刻的事情，家長可留意從平日對話中看出端倪，例如小朋友給自己的評價會否很負面，覺得自己『冇用』。社交生活中會否欠缺朋友，是被孤立的存在，平日處理問題會否傾向逃避而不是尋求協助等等。」

🔼 🔼 🔼 🔼是否應該讓小朋友知道有關輕生的新聞?睇下專家樣講👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻多宗學生墮樓自縊 家長憂子女睇新聞受影響 心理學家建議咁👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼 🔼 🔼 🔼

另一方面，他們事前亦會有一些奇怪的行為，例如會特別交代一些「身後事」，把喜歡的東西送給別人，要求父母帶他去一些平時不感興趣的地方留念等等。凌婉君亦建議家長可留意小朋友的社交平台，有沒有一些負面的內容出現，也可以防患未然。

+ 1

凌婉君認為新學年的開始，小朋友要重新調節，由網課轉為半日面授，不少學校也因上課時數的縮短及網課導致的落後，在新學期也加快腳步去追趕學習進度，令學生無所適從。凌婉君認為家長可以做的是與子女重新訂立學習目標，同時反饋情況給老師、校長，最理想的情況是可以調整到功課量。

家長宜在情緒上支持子女

而在輕生個案中，不少是正值青春期尋找自我的年齡，他們這時期或會與家長有更多看法上出現分歧而產生衝突。很多家長未能意識自己或是子女最大的壓力來源，因部分家長以權威式管教，並一來便否定子女的情緒，久而久之，子女便不願和家長分享任何事情。

而要改變這個情況，凌婉君直言最有效的方法便是情緒上支持子女：「很多時家長一聽到子女做的某件事，因自己不能接受，便在情緒上第一時間反應出來。出現問題時，子女已經要處理自己的情緒，而家長也不能冷靜去支持，子女便要處理自己的情緒再加上家長的情緒，以後便寧願不講，家長也寧願不聽，沒法做到溝通！」

輕生者周邊人亦要注意

學童輕生的負面情緒或會漫延至親近的朋友上，凌婉君指他們或會感到自責、憤怒，最常見的想法便是「如果當初我有做甚麼，他便不至於自殺」。作為這類小朋友的家長，最重要是給予子女一個發泄的管道，例如可以叫子女寫下對事件的感受，出席喪禮或記念活動等。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

🔼 🔼 🔼 🔼家長要留意子女是否受情緒困擾👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻學童自殺│心理學家提醒家長注意孩子4個行為 可能是自殺警號👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼 🔼 🔼 🔼