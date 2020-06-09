復課情緒｜學童自殺有跡可尋　心理學家：話題不要只圍繞課堂學業

高小及初中復課首日，隨即傳來學童自殺的噩耗，6月8日6小時內發生2宗學童墮樓身亡事件，1名10歲姓黎小四女生於凌晨墮樓身亡，另於慈雲山沙田坳邨1名13歲中一男童墮樓不治，據了解2人均受學業困擾。 對於停課多月的學童，一下子由不規律的生活變回有規律，以及面對復課未知的壓力，難免感到徬徨，作為家長可以如何協助他們走出情緒困境，避免悲劇發生？

切忌單方向盲目安撫

香港註冊心理學家程衞強指，子女若有輕生念頭，不會是一時三刻，而是經過一段時間才會衍生出來的，正因為不是一朝一夕的事，只要家長在日常生活中留意孩子言行，總會見到一些情緒徵兆。

以往子女多次向家長透露功課壓力大為例，有些家長很快便會馬上安撫：「唔緊要嘅，我哋唔係催逼你，唔會太追求成績......」，家長單方面的安慰其實未必有正面效果，皆因子女的壓力來源未必是父母，可能是來自對自己的要求，因此建議父母反而可以多引導，例如抱著子女：「可唔可以講多啲比嗲哋聽？嗲哋會支持你，你講比我聽你擔心啲咩啦。」如最終自己未能處理，建議家長可以找社工或老師等專業人士，去調節小朋友的學習壓力和對自身的要求。

並非所有小朋友都是「保時捷」

在高小及中學已復課的情況下，這些學童的父母能做的並不多，程衞強認為只能了解現時的生活作出調整，例如星期一復課，但小朋友已習慣星期日晚睡，當小朋友上學後發現睡不夠，便要作調整，今晚早一點進睡。復課後，家長的話題亦不應圍繞課堂、學業，例如：「你上堂上成點啊？有冇學到嘢？有冇聽書？」，反而可以談及校園生活、同學之間的事情、有沒有有趣的事分享等等。

而學校方面，部分可能較多功課或俗稱比較「Chur」的學校，一復課便馬上迎來默書、測驗等，但並不是每個小朋友都是「保時捷」，能快速地由零去到時速一百公里，建議學校盡量增多休息時間，課堂盡量以活動形式進行。此外社工及老師亦要多關注小朋友的社交問題，有沒有躲在一角不與人溝通，尤其是SEN的學童，停課期間失去了恆常的訓練，會帶來更多行為上的負面影響。

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成長非比賽 復課首日寫心意卡追蹤有負面情緒學生

照片由佛教中華康山學校提供

佛教中華康山學校校長馬中駿表示，準備復課時，校方最關心的一環就是同學的情緒。正面的情緒是促成學習成功的主要因素，同學如能保持愉快輕鬆的心情，必能提高學習動機；相反，負面的情緒往往令人變得心不在焉，思緒混亂，這不單影響學習，更影響身體健康，甚至影響個人成長。

佛教中華康山學校在復課首天，校方設計了一個名為「積極樂觀同心抗疫」的生命教育活動。在活動前，老師會先向學生講解復課安排，交待一些防疫措施，接着，老師會跟同學談天，讓同學分享自己在停課期間遇到的經歷和感受，無論喜與悲皆可盡訴心中情，又會請同學把心聲和憂慮寫在卡上，以此追蹤有負面情緒的學生，協助他們排憂解難。