多宗學生墮樓自縊　家長憂子女睇新聞受影響　心理學家建議咁做

開學至今不足兩個月，本港已累計8宗學生墮樓或自縊事件，單是本月已佔6宗。註冊心理學家程衞強認為情況令人憂心，情緒受困的孩子亦會容易受新聞報導影響，恐風氣會在校園蔓延。

他建議家長可多留意孩子的情緒狀態，適切引導孩子消化新聞資訊，又鼓勵受情緒困擾的孩子，倘若有感身邊人未能明白，可嘗試以雙手緊抱肩膊，擁抱和接納自己。「話畀自己聽，呢個世界至少自己明白自己，就會有力量搵出你願意同佢分享嘅人，感覺舒服得多。」



按圖了解學生墮樓或自縊事件

疫情缺乏朋輩支援

程衞強表示，疫情期間，學生曾長時間進行網課，當回復面授課堂，或導致學生不適應。「喺放暑假前，開始有面授課程，不過變半晝，冇咗食飯同課外活動時間。孩子同朋友傾偈、玩，其實都係情緒紓緩嘅渠道。但而家嘅返學安排，朋輩之間嘅互動、相處時間明顯減少，對小朋友嘅社交發展、朋友溝通有一定影響，係值得留意。」

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6歲起衍生比較意識

他解釋，孩子的壓力來源，並不限於學業。除了朋輩間的排擠和溝通問題，父母之間的關係、對前途的擔憂、步入青春期後的荷爾蒙改變，亦會影響孩子情緒。即使家長認為自己「冇畀壓力佢」，但在兒童心理發展進程裏，6歲至青春期左右，孩子會將自己與朋輩作比較，產生無形壓力。

「壓力唔一定係來自父母、老師嘅學術壓力，可能係自己畀自己。即使父母話唔強求成績，佢哋都會同同伴比較，只見到自己成績唔好，未必見到自己嘅強項，如有同理心、人際關係好、運動叻等。」

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新聞恐令風氣蔓延

開學後接連有學生墮樓，程衞強認為，孩子無可避免接觸相關的傳媒報導。「其實無得避，小學生已經可能有自己嘅社交媒體戶口，佢哋會接觸到。家長可以主動分享自己小時候嘅壓力、面對嘅工作壓力等，藉此讓小朋友分享自己面對緊嘅情況。」

「父母可以帶出信息，其實每一日、每個人都有壓力，之後可以分享及教導如何處理壓力，例如運動、靜觀、培養興趣（同為咗考名校嘅興趣班係兩回事）等，帶出『方法總比難題多』嘅信念。」

他補充，此類的新聞報導或對情緒受困的孩子造成渲染，因此傳媒在處理相關報導時，除了宜加入求助機構的聯繫方法，也可提及處理壓力或更深入的情緒疏導方法。

非問話式溝通 建立情感交流

他建議，家長可檢視孩子日常生活的日程安排。「會否迫得小朋友透唔到氣？有冇留啲時間比小朋友放空、休息一下？」由於孩子即使意識到自己情緒低落，也未必懂得如何尋求協助，因此父母的介入和建立良好的親子關係是十分重要。「同家長嘅關係好，至少會話俾父母聽，父母可以即時處理，唔使令情緒問題滾到雪球咁大先察覺到。」

程衞強提醒，家長宜多留意孩子的情緒狀態，平時多作非問話式的溝通。「所謂親子溝通，係應該針對感情上的交流，唔只係『今日喺學校做咗乜』、『有咩唔開心』、『做哂功課未』等等，而係喺日常生活中，同小朋友玩下桌遊（喺過程當中可能會傾到好多心事或者得到好多資訊）、同小朋友一齊睇下電視、落下公園踩單車和跑步（呢啲活動，自小朋友上小學後可能都無乜機會做到）等等。呢啲培養關係嘅活動好重要，如果可以每日抽到15分鐘，對家長同小朋友都有好處。」

推行朋輩輔導

程衞強認為，學校宜多推行正向教育，從小教育朋輩輔導的概念。「當發現身邊朋友唔開心，可以點樣即時支持，而唔係笑佢、話佢冇用，否定佢情緒。呢啲基礎情緒訓練，應該由細培養。」

他指，若學生有此類情緒知識，當有學生感到壓力大、情緒低落，又未必即時願意與父母和學校傾訴，身旁的朋友便可給予支持、愛和接納。

接納自己 找尋傾訴對象

程衞強又勸慰受情緒困擾的孩子，「呢個世界一定有好多人同我哋一樣經歷緊唔開心，就算父母、朋友、老師未必明白我哋，話畀自己聽，至少我哋明白自己。當唔開心嘅時候，可以嘗試用雙手緊抱自己肩膊，就好似自己擁抱自己。當對自己有一份接納，就會有力量搵出身邊一直默默支持、愛我哋嘅人，諗下有邊啲人，你係願意同佢分享、話佢知你嘅困擾，會令我哋感覺舒服得多。」

教育局促學校加強預防工作

鑑於近日接連發生學生墮樓事件，教育局昨日（27日）對事件表示難過，並向本港學校發信，促請學校採取措施，提供適切支援，加強照顧學生的精神健康及預防自殺的工作。

局方建議教師、學生、家長從不同渠道，識別和支援受情緒困擾的學生。除了透過早會、週會、班主任課等，亦可按需要，舉辦更多家長工作坊，加強他們對精神健康的關注和認識，鼓勵學生以積極的態度應對壓力和面對困難，主動求助。

求助機構和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

開學至今不足兩個月已發生七宗學生墮樓及自縊事件，情況令人擔憂👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻開學累計7宗學童墮樓自縊事件 社工建議家長要注意子女3方面👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

家長可從日常行為觀察先兆