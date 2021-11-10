家長焦慮│逾4成家長不知如何幫助小朋友溫習考試　做到呢6樣就夠

學校測考已經慢慢逼近，作為家長看到子女終日懶懶閒，深深感受到「皇帝唔急太監急」。有部分媽媽更會患上「考試焦慮症」，日夜擔心子女溫習情況，考試完畢當日又馬上問長問短，心急想知道小朋友表現！其實不止香港家長面對這個問題，外國的家長亦然，一起來看看他們用什麼方法應對！



過半數家長想知如何幫子女溫習

一項來自英國的調查，針對考試如何影響英國父母，當中英國受訪家長遇上的問題和香港家長的情況十分相似。

有25%受訪家長表示，小朋友考試會影響自己的情緒和心理健康更會因為擔心而導致失眠！家長如此焦慮，原來因為大部分父母都不懂解決方法，超過40%家長認為自己不知道如何幫小朋友溫習。而獎勵方面更是來得直接，33%會以金錢作為成績好的嘉許。

到底父母可以做些甚麼來幫助自己的小朋友面對考試及溫習？以下六招可能幫到你！



找出適合小朋友的學習類型

家長可以先找出小朋友適合甚麼學習類型，最簡單的是劃分為「視聽動覺」學習類型 (V-A-K Learning Styles)。

動覺學習者（Kinaesthetic learners）特徵，容易失控、不喜歡做筆記。可以嘗試把學習融入動作，例如數手指、跳舞、角色扮演。

聽覺學習者（Auditory learners）特徵，不善閱讀，但能將近到的東西寫成筆記。可以多聽歌、錄音帶。

視覺學習者（Visual learners）特徵，自己閱讀教材都會有良好效果，但對老師的口頭講解難以掌握。可以多看教學影片，多圖的教材。

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建立好的學習環境

工欲善其事，必先利其器！足夠的燈光，合適的櫈是必須的，最重要的是小朋友需要甚麼硬件上的學習要求盡量滿足，而寧靜的環境都是十分重要！

小朋友做老師

好多時候，小朋友會用死記硬背的方法去面對搞不清的問題，家長都不知道自己小朋友到底是真明白還是假明白！最好的做法就是玩角色扮演，叫小朋友教你們怎麼做。

+ 7

不能長時間溫習

小朋友的集中能力有限，而且時間過長更有機會令他們厭倦學習！無論家長認為進度有多趕，剩下的時間不夠做，都要設置「小休」時間。

表達支持

考試溫習從來都不是一件有趣的事，正所謂「你有壓力，我有壓力」，家長要處理的不單是學業，更多是小朋友的心理健康。小朋友才是接受考核的人，家長要多聆聽，給他們抒發壓力。適時的身體接觸，簡單一個擁抱安慰都可以令小朋友更冷靜面對學業，表現出家長的同理心，小朋友才會更聽你話去溫習

避免物質獎勵

成年人想多勞多得，小朋友亦然，他們不希望最終成績表上的100分換來的就是100分的試卷！獎勵是建立誘因去鼓勵小朋友更主動學習的方法，但家長可以體驗式的活動為獎勵，而不是物質上的。例如，帶他們去玩，甚至吃一個豪華晚餐都可以。沒有頭緒的話，可以直接問小朋友：「你想做什麼？」。

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