考試溫習│2個不容小覷的生活習慣　零成本即可幫子女提升溫習成效

踏入11月，意味著家長和學生都討厭的考試又即將到來。而要溫習有成效，除了在溫習內容上著手，針對小朋友平時出錯的題目重點溫習外，其實還有一些生活小習慣也可以間接幫小朋友溫習更具成效。



保持每日飲用充足的水分

「飲多啲水」是每個家長也會對小朋友說的話，若然子女真的能「飲多啲水」，分分鐘考試的成績也會間接提高！瑞士在2017年發表研究，科學家Nathalie Pross安排小朋友在進行測試時飲水，記憶力明顯與未飲水前更好，而專注力和視覺探索能力也比沒有飲水的組別小朋友較為優勝！

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美國伊利諾伊大學香檳分校運動及社區健康學系教授Naiman Khan亦曾對兒童飲水量展開研究，結果則十分相似。他讓75名9至11歲的兒童在4天內只喝500毫升水，之後又在4天內喝2.5公升水，期間進行尿液檢察測和認知能力評估。結果發現，體內含水量高的小朋友有更強的「一心多用」能力，而且反應也較快。增加水分攝取之後，參加者的多項任務處理能力也相應提升。

教授總結，多飲水有利小朋友進行複雜的認知，增強記憶力和靈活性，打好學習的基礎。他建議家長通過低成本的方法，叫小朋友多喝水來增強認知能力和大腦健康，讓他們在學校表現得更好。

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先玩樂、運動後再學習

玩樂或運動後，將有助促使腦內神經傳導物質的分泌，而多巴胺、血清素及正腎上腺素都有助小朋友在學習上發揮得更好。多巴胺能穩定情緒；血清素能幫助記憶；正腎上腺素能增強專注力。

美國曾進行了一項「零時體育計劃」證實了運動後學習的好處，計劃名稱中的「零時」是指在第一節上課課之前的自習時間，讓學生先進行有氧運動如跑步或打籃球，使他們在短時間心跳加速及大量流汗。學生在運動後上課反而記憶力更佳及更專注。參與計畫的學生其閱讀理解能力提高了17％。後來，這計畫還將大部份學生最不喜歡的數學課，排在早上第一節課或體育課之後，結果發現學習成效仍然是提升不少，因為運動完的神經傳導物質在一小時內仍存在大腦裡，使這段期間的學習效果也相對顯著。

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