3歲小孩俯身出窗外取玩具險象環生　目擊鄰居電管理處外傭始現身

丁小姐於今早（18日）在社交平台上載文章及片段，指她看到對面大廈一個單位內有一名約3歲的小朋友，半身伸出窗外拿玩具，但由於遲遲未有大人出手幫助小童，她嚇得即時致電管理處，數分鐘後有一名疑似外傭現身幫小朋友取下玩具並怒扔向小朋童。



(圖片版受訪者授權刊登)



目擊過程的丁小姐住在該單位對面，早上看到有一名3至4歲兒童在家中想取窗邊玩具，她回覆記者查詢時說：「個小朋友抆咗個玩具5至10分鐘左右，佢喺屋內騰來騰去，騰咗幾次都拎唔到，最尾一次佢一手抆住屋企窗簾，半邊身摏咗出去窗外，我見到都有啲驚，於是打去大廈管理處。」

由於該單位一邊窗有窗花，另一邊窗沒有窗花，丁小姐擔心如果是可以打開的窗花，更擔心沒有鎖好。

外傭2分鐘後始現身

當丁小姐致電管理處之後，有管理員走出大廈外觀察，「我見到個阿姐（管理員）有望到我，但佢有冇望到小朋友我就唔知，我都唔知佢點處理，大約2-3分鐘有個可能係姐姐嘅大人行出來幫小朋友拎返玩具。」由於當時丁小姐忙於致電管理處，所以即時未能拍片。

目擊鄰居：經常見2個小朋友獨自玩耍

丁小姐本身也是一名媽媽，不時在網上看到小朋友意外墜樓片段，甚有危機意識。她說：「你知意意外是一殺那，永遠都是突然之間，佢摏個頭出去，唔知會唔會成個人跌出來，因為我咁啱住對面，成日都望到佢哋，應該有兩個小朋友，但我都成日見到個兩個小朋友係廳度自己玩，我估家中實有大人在，但可以姐姐要行開行埋做清潔，未必可以睇得好緊，希望顧住引以為戒，僱主在安排外備工作時要注意，不要只顧工作不理小朋友。」

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建議家長安裝閉路電視

外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，通常需要照顧三歲以下嬰幼兒，家長也不會要求外傭重心放在家務之上，反而是希望外傭能打醒十二分精神去照顧子女。是次事件由鄰居揭發，鄰居報警後三、四分鐘後外傭便回到涉事單位，可見當時外傭有機會是在樓下和朋友聊天、玩電話之類。徐小姐強烈建議家長一定要安裝閉路電視，最主要目的不是監控外傭，而是確保自己小朋友安全。

而是次短片拍攝得相當清晰，徐曉彤認為：「拍攝者的單位與事主相當接近，而之所以會報警是因為『睇到都驚』，懷疑事主單位的窗花十分單薄。因此建議事主也要加強窗戶安全，安裝窗網，同時可以防止小朋友扔玩具落街傷子途人。」

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