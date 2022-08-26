嬰兒健康｜常咬奶嘴會哨牙、較遲說話？了解3大迷思及戒甩技巧

吸吮是寶寶與生俱來的本能，透過吸吮，寶寶能攝取足夠的奶水與獲得營養，而吸吮反射大概會在寶寶4個月大時出現，接着進入口欲期的發展，一直到兩歲。



在這段期間，會看見寶寶出現張口想吸東西的動作，此時，爸媽就能透過安撫奶嘴來滿足寶寶需求。

讓寶寶吃/戒奶嘴，爸媽有甚麼事要先了解呢？（點圖了解）

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滿足吸吮及安全感需求，降低嬰兒猝死症發生機率

許多媽咪會詢問，寶寶是否真的需要安撫奶嘴？來自台灣的吳予曦（C.C）護理師建議，提供寶寶安撫奶嘴，除了滿足孩子吸吮的生理需求，也有安撫作用，能滿足寶寶心理需求，給予安全感，並減少寶寶藉由吃手指來安撫自己的機率，寶寶若習慣了咬手指，不僅可能影響寶寶的牙齒發展，長大後要戒除咬手指的習慣，將比起戒奶嘴來得更加困難。

另外，C.C護理師也表示，美國兒科醫學會在2011年就曾提出，在寶寶睡眠中給予安撫奶嘴，可降低發生嬰兒猝死症的機率，雖然目前無任何原因可佐證，但C.C護理師提到，可能與吸安撫奶嘴可保持呼吸道暢通、增加「警醒反應」有關。此時的寶寶因位於延腦的呼吸中樞發育較不成熟，藉由安撫奶嘴的吸吮，能提醒寶寶呼吸及醒來，增強睡眠反應能力，並減少口咽阻塞的狀況。另外，讓寶寶吸吮安撫奶嘴就不可能讓寶寶趴睡，也能減少嬰兒猝死症的風險。

建議寶寶出生後3～4週開始使用

對於安撫奶嘴的介入時機，也是許多新手爸媽苦惱的問題，C.C護理師建議，寶寶在出生後3～4週，會因為吸吮反射及尋乳反射而出現嘴巴張開尋找東西的動作，此時，瓶餵的媽咪就可給予寶寶安撫奶嘴，讓寶寶在透過嘴巴探索、尋求安全感時，能以安撫奶嘴滿足需求。

但對於親餵母乳的媽咪，C.C護理師表示，並不會特別建議給寶寶安撫奶嘴，原因是有些親餵的媽咪仍擔心寶寶會有乳頭混淆的狀況發生，雖然並無任何數據顯示，吃安撫奶嘴會有乳頭混淆的情況，但從臨床上發現，全親餵的母乳寶寶不喜歡安撫奶嘴的機率較高。

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安撫奶嘴3大迷思

許多爸媽會依循長輩的觀念來帶寶寶，因此對安撫奶嘴的使用有許多迷思與誤解，C.C護理師表示，隨着時代與醫療發達，有些觀念已經轉變，例如：

吸吮安撫奶嘴，寶寶容易有哨牙：



C.C護理師表示，兩者並無直接關聯。但仍建議爸媽在孩子3歲前戒掉安撫奶嘴。

親餵寶寶母乳，再給吸吮奶嘴會造成乳頭混淆的狀況：



C.C護理師說明，給寶寶安撫奶嘴並不會造成乳頭混淆的狀況，也不影響寶寶吸吮母奶的能力，反而能增加親餵成功的機會。

給寶寶安撫奶嘴會影響孩子的語言發展能力：



老一輩的人會覺得，給孩子安撫奶嘴，會減少孩子開口說話的機會，可能造成孩子的語言能力發展受阻，但孩子學習語言開口說話，是透過模仿的方式來學習，和安撫奶嘴並無直接關聯，建議爸媽能建立親子共讀的習慣，並多多與孩子說話。

為何給寶寶吸安撫奶嘴容易罹患中耳炎？

C.C護理師表示，6個月大的寶寶若還持續使用安撫奶嘴，耳朵感染中耳炎的比率較高，這和耳咽管功能發育有關。因寶寶在沒有生病時，耳咽管能讓鼻子裏的液體（鼻涕）流到口腔中，但長時間使用安撫奶嘴，寶寶持續吸的動作，造成耳咽管受到壓力而變扁，此時，就無法順利將鼻子中的液體引流到口腔中，而引發中耳炎。因此，當寶寶感冒鼻塞時，耳咽管功能變差，加上長時間吸吮奶嘴，發生中耳炎的機率也就提高了。

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挑選寶寶安撫奶嘴．矽膠材質、一體成形較佳

該如何挑選寶寶安撫奶嘴呢？寶寶安撫奶嘴一般分為矽膠（白奶嘴）與乳膠（黃奶嘴），C.C護理師建議，爸媽可使用矽膠材質的白奶嘴，雖然乳膠材質的安撫奶嘴質地較軟，較有彈性，但因乳膠材質是由天然橡膠製成，不耐高溫，在進行紫外線消毒時會有脆化問題，也容易引起寶寶有過敏反應，矽膠材質的奶嘴質地雖然較硬，但耐熱度高方便高溫消毒，且寶寶較少出現過敏症狀。

此外，一體成形的奶嘴對寶寶較為安全，除了方便消毒外，不像組合式的有兩個以上的零件，這些零件通常是塑膠材質，反覆消毒過程中容易毀損或脫落，可能讓寶寶受傷或發生寶寶誤食的狀況。

正確使用安撫奶嘴3原則

在選擇了適合寶寶的安撫奶嘴後，如何正確使用便很重要，由於使用方式可能影響日後寶寶戒除安撫奶嘴的容易程度，因此，C.C護理師提出以下3項原則供爸媽參考：

1. 掌握給予安撫奶嘴的時間點

不少爸媽在遇到寶寶哭時，就立刻給予安撫奶嘴，她表示，這時應先釐清寶寶的需求，若排除尿布濕了、肚子餓或需要爸媽抱抱等需求後，寶寶仍在哭，再給寶寶安撫奶嘴，避免養成寶寶只要哭就有奶嘴可吸的習慣，也增加日後戒奶嘴的困難度。另外，寶寶出生4～6週後，建議爸媽在餵完奶後、接近睡眠時間前，可給寶寶吸安撫奶嘴，當寶寶吸吮到睡着後約 15～30 分鐘，即可拿走。才不會讓寶寶在日後，只要安撫奶嘴一掉就哭鬧，而讓爸媽必須起身安撫。

2. 安撫奶嘴上不放置其他物件

提醒爸媽不要在奶嘴上放置掛鏈或各式玩偶，若新生兒被掛鏈的繩子勒住或不小心被玩偶蓋住臉，會增加寶寶窒息風險。

3. 注意安撫奶嘴的清潔並定期更換

安撫奶嘴長期在寶寶嘴巴裏，容易滋生細菌，爸媽要定時清洗奶嘴，並每三個月到六個月就更換一次，若有破損也要立即更換。

把握戒除時機與方式，以繪本或副食品介入

對於何時該幫寶寶戒除安撫奶嘴，C.C護理師表示，業界有許多說法，若按照孩子牙齒的發展，6個月至一、兩歲就開始戒除較好，但也有兒科醫師建議3.5歲再戒除即可，或可讓孩子自由發展，有時孩子會因上了幼兒園，看見同儕沒有吸奶嘴，受同儕影響而自動戒除。

C.C護理師建議，爸媽可在孩子6個月大至1歲時，就開始尋找奶嘴的替代物（如：安撫巾）或可轉移注意力的方法（如：透過繪本與副食品的介入及使用），讓寶寶漸進式戒除奶嘴。副食品的介入（蔬菜棒、水果棒等）可轉移寶寶對奶嘴的注意，同時讓寶寶練習運用吸吮以外的口腔能力（如：咬、嚼）。

到了孩子2～3歲時，已經具有溝通能力了，吃奶嘴的時間點可慢慢轉換成只有晚上睡覺前使用，睡着後拿掉。此時，爸媽需要做的是持之以恆、有耐心地陪伴孩子，給孩子心理上足夠的時間來，做好戒奶嘴的準備，並持續以繪本的方式及安撫物的介入，來轉移孩子的注意力。

C.C護理師提醒，雖然爸媽會緊張，害怕孩子錯過戒除奶嘴的最佳時機，但也別為了讓孩子戒除奶嘴，而在奶嘴上塗辣椒或黃連粉，會影響孩子的心靈發展，甚至可能會出現轉換成吃手指，或年紀再大一點出現咬指甲等動作來滿足心理需求。若爸媽發現孩子3歲了，仍需要使用安撫奶嘴，建議爸媽應先嘗試和孩子溝通，引導孩子說出感受，瞭解孩子需要安撫奶嘴的原因，再尋求解決方法。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶安撫奶嘴有學問，爸媽掌握正確使用方法與戒除時機！】