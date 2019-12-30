【戒奶嘴】言語治療師建議1歲前要戒　長久帶來3大壞影響

小嬰兒哭鬧，一個小奶嘴便能立即收安撫功效；寶寶不肯睡，吃吃小手指就乖乖睡了。啜手指和奶嘴都能安撫寶寶的情緒，甚至把習慣帶到長大之後也戒不了。很多家長心痛小孩，也不會強逼戒掉。但這個小習慣卻對孩子的成長影響深遠，言語治療師建議小孩在1歲前應戒掉。

言語治療師潘文瑋（May）指出，嬰幼兒的上顎在出生後仍未成形，需要靠平日嘴巴閉合時，舌頭頂着上顎，令上顎形成弧形。但假如經常有外物，例如手指或奶嘴，放在舌頭和上顎之間，便會影響上顎的發育，令弧度不夠「靚」，也可能會太拱。加上，外物時常放在舌面上，舌頭難以向上移動，令到舌頭整體的力度、活動能力也會較弱。

3大影響：牙齒、發音、咀嚼

孩子長期啜着手指或奶嘴，最顯而易見的影響就是牙齒生長不好，會出現哨牙，甚至上下兩排牙齒咬合也不夠緊密。

而牙齒的咬合，會影響語言的發音。她舉例說「S」音，需要牙齒咬實發出，但由於牙齒習慣有外物頂住，咬合不緊，小朋友日後或會在發「S」音時伸出舌頭，用來填補牙齒間的空隙，整套發音動作不美觀。

在咀嚼方面，因為孩子的舌頭移動得不好，不能好好地把食物分到左右的大牙上，要靠下巴幫忙，令孩子吃東西時，咀嚼的模樣像是羊一樣：不能合上嘴巴咀嚼，而且下巴需要左右移動。吞嚥時，或者還需要舌頭先伸出來，才能把食物推入喉嚨，如此進一步令前排牙齒向外哨。

May提醒，有時家長疑惑孩子說話或咀嚼時有些怪異行為，都是因為他們用其他方法去補償舌頭能力上的不足。而戒掉啜手指和奶嘴的時機，最好是在1歲之前。

用一個蜜糖圈圈做訓練

戒掉的牙齒才能生得好。

如果小時候沒有適時戒掉壞習慣，錯誤的發音和咀嚼動作一旦形成了，日後就要花更多的時間訓練相關的肌肉力度，改善動作。May建議2個簡單小訓練給小朋友，希望逐步令他們甩掉錯動作。

1.用舌尖頂住蜜糖圈圈，下巴上下郁動，訓練舌頭和下巴分開移動。

2.用舌心頂住蜜糖圈，吞一口口水，訓練吞嚥時，舌頭不再向前伸出。