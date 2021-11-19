儲便利店印花換Sanrio超實用掛袋套裝　啱晒學生掛書包、放雜物

Sanrio的粉絲們要注意！有便利店最新推出以9位人氣角色為主題的「收納掛包+ mono TOTE」，只要儲齊印花就換到，還可以玩遊戲換特別套裝！今次產品既美觀又實用，學生、家長都用到！



是次便利店推出的「收納掛包+ mono TOTE」包括9位人氣角色：Hello Kitty、My Melody、Pompompurin（布甸狗）、Little Twin Stars - Kiki、Little Twin Stars - Lala、Kerokerokeroppi、Ahirunopekkle（AP鴨）、Bad Badtz-Maru（XO）及Minna No Tābō（大口仔）變身成一大一細產品套裝，每套分別有「收納掛包」1個及「mono TOTE 」1個，「收納掛包」更可以用作收納鎖匙、 八達通等小物，外出時可將mono TOTE摺疊並收納於「收納掛包」內，非常實用。

7-Eleven推出以9位人氣角色為主題啲咁Sanrio characters「多用途掛袋+ mono “TOTE”」。（余嘉文攝）

「收納掛包」有不同Sanrio characters大頭公仔的刺繡圖案，相當細膩精緻；每位角色分別捧著不同食物或飲品，造型可愛。而掛帶則附有啪鈕，可扣上手袋上，並放隨身物品，如八達通、住戶證、學生證、鎖匙等，十分方便。而附帶之Tote bag以Monotone拼色設計，一面印有相對應的Sanrio characters大頭造型。mono TOTE適合不同場合下使用，不論學生們可放A4文件夾、筆記型電腦或筆記本，或放入小朋友出門的日常用品。

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9款Sanrio characters「收納掛包+ mono TOTE」，將於11月24日早上7時起登陸7-Eleven， 粉絲們分別可儲印花或用yuu積分換購。另外，7-Eleven更首度推出「Sanrio characters揭揭賞遊戲」，只要於2021年11月24日(07:00)至12月14日（23:59）期間登入遊戲網頁，無需消費即可參加，有機會贏取「收納掛包+ mono TOTE」特別套裝、免費7CAFÉ即磨咖啡或多份豐富獎品。