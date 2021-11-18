Coffee囝囝翟伯伯食糖如「上電」　營養師及研究指多糖影響情緒

Coffee林芊妤對囝囝翟伯伯寵愛有加。日前她帶兒子到餐廳用膳，讓翟伯伯喝了忌廉朱古力飲品之後，他就開始在椅子上和媽媽玩瘋了。Coffee亦指每次都後悔讓兒子吃糖，不過次次兒子都會對她說「我好鍾意你呀！」冧爆媽咪，難怪Coffee形容是「一啖砂糖一啖屎」。而有營養師表示，幼兒接觸太多添加糖會影響情緒、有過度活躍的反應，家長要小心留意。



Coffee早前和翟伯伯到餐廳食飯，讓囝囝喝了一杯忌廉朱古力飲品，見翟伯伯滋味地飲完一口接一口。在下一段影片已見飲品喝掉了大半，翟伯伯也開「嚟料」，情緒變得很亢奮和難以控制，時而攤坐在座位上，時而拉扯媽咪，最後又抱著媽媽又呵又吻，叫Coffee哭笑不得。Coffee亦在IG上寫道：「真係唔好俾小朋友食甜野（嘢）呀，尤其係我個仔，食完之後就好似上左（咗）電咁，每次食完我都好後悔…And then …👶🏻：我好鐘意你呀」。她形容整個狀況就是「一啖砂糖一啖屎」。

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翟伯伯平時可愛一面：

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營養師：食太多添加糖會影響情緒

Coffee的認知是沒有錯，小朋友不宜接觸太多糖分。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）曾接受訪問時指出，幼童身體攝取過多糖分，會容易影響小朋友吃正餐的胃口，也會提升蛀牙風險，亦有研究顯示小朋友吃得太多添加糖，容易影響情緒、有過度活躍的傾向。

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研究：糖分影響學習和記憶力

此外，針對小朋友攝取糖分的影響，外國亦有不少相關研究。美國喬治亞大學（University of Georgia）一項研究發現，小朋友在童年時期吸收太多糖份，除了位於導致一系列嚴重的健康問題，包括糖尿病、癡呆症和肥胖症外，亦會影響對掌管認知的大腦海馬區域，從而對孩子成年後的學習與記憶力產生不好的影響。研究亦顯示，糖會增加副桿菌的水準，副桿菌水準越高，就愈容易出現記憶障礙。