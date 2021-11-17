學童輕生個案日增　幼稚園推正向教育惠及家長　校長：學生喊少咗

自9月開學至今，已發生7宗學童輕生事件，學童的情緒和抗逆能力受到關注，家長亦坦言擔心悲劇發生。保良局在3年前在學校推行正向教育，率先在10間學校試行，並將正向思維的培訓由教師及學生，推廣惠及校內的非教職員和家長。保良局曹金霖夫人幼稚園完成了3年正向教育計劃，校長認為「學校喊聲少咗」，連家長和校車司機叔叔也學會尊重幼兒。

攝：王淑君



今學年開學至今，至少有7宗學童輕生的事件。教育心理學家陳秀慧憶述在2015年同樣發生多宗學童輕生事件，「我哋接觸呢類嘅學生好多時都畀負面思緒困住咗。啲負面思緒邊度嚟呢？好多時係身邊嘅人，話佢冇用、做唔到，認為表達自己情緒就係弱者，唔敢向人求助。」她甚至見過一位資優的中學生，因情緒問題而不能上學，讓她感到惋惜並積極推動學校及社會正視精神健康。她和團隊曾到澳洲交流學習正向教育，回港後在中、小學校內推行，而在3年前則推展至幼稚園。

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擁有30年教學經驗、保良局曹金霖夫人幼稚園校長趙美琪觀察到新生代的小朋友認知能力很高、家長的教育水平亦有提升，惟在抗逆力有待加強。學校參與3年的正向教育計劃，利用繪本向幼兒解釋描象的情緒概念，也運用學校的佈置、主題活動、獎勵等形式，鼓勵學生正面面對情緒、互相關愛和鼓勵，也讓老師有多一個渠道了解學生和加強溝通。而正向教育更推展至學校的非教職員，例如校工姨姨和校車叔叔，以及學生的家長。

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趙校長認為，幼稚園學生除了教師之外，很多時候需要叔叔姨姨的幫忙。「例如瀨濕咗校服，姨姨第一句同佢講咩呢？可能已經好大影響。」趙校長說。校車叔叔馮尚聰亦指，「以前會叫小朋友做『細路』、『𡃁仔』，而家會尊重佢哋，會叫『小朋友』；唔會再笑佢哋瀨尿，會鼓勵佢下次再試。」他又表示自己有2個子女，大仔已升讀大學，後悔太遲接觸正向教育，未及在兒子幼時用正向語言鼓勵兒子，以致親子關係未能更加密切。

推行3年 學校少了哭聲、家庭少了罵聲

陳秀慧指，雖然學童輕生事件大多發生在中學階段，但幼兒階段並不能因此忽略，假如小朋友從小懂得表達情緒和適時求助，就能避免更多悲劇發生。趙校長認為，學生透過正向教育懂得用說話或教具表達情緒，學校的哭聲也減少了。

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家長洪太也有很深的感受。她育有小四長女和K3幼子，女兒性格較為內歛，而丈夫又十分緊張成績，不時因為學業而責罵子女。看到學童輕生的新聞，洪太也不免擔心女兒的課業壓力會隨升班而增加，「有次佢考得唔好，都講到想喊」。幸而，學校讓她接觸到正向教育，她努力在家實踐時竟也潛移默化丈夫，使他收歛脾氣。「鬧少咗，會鼓勵佢下次做好啲，啲仔女都願意主動同爸爸玩。」她說。

另一位家長馬太亦有一對子女，長子剛升上小一，而妹妹則在讀讀K2。馬太對正向教育的一句說話尤其深刻：「你而家未做到，唔代表將來做唔到。」亦時常用這句說話激勵小朋友。她形容長子以前面對害怕的事情時，就會說：「唔想試、唔鍾意、唔想玩」來拒絕。現在她了解兒子的心情，會解釋給他知道父母會陪伴他接受挑戰，「見到囝囝自信心大咗，之前都有分享自己升小學有擔憂，我就用返繪本故事《泡泡頭和磚磚頭》嚟鼓勵佢，可以諗多啲方法解決困難」。

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即將推展至更多幼稚園及小學

保良局由2018/19學年 獲利希慎基金 資助開展「正向教育發展計劃」。而2021/22學年起，獲優質教育基金及保良局李兆忠優質教育基金資助，並陸續推廣至49間屬下幼稚園、幼稚園暨幼兒園以及8間非本局的幼稚園。