下周一「小雪」冷鋒到急降10度　小朋友長時間穿保暖內衣可行嗎？

天文台預計，冷鋒將於下周初橫過華南沿岸，本港顯著轉涼。要為孩子保暖，不少家長會為孩子穿上保暖內衣，再添上外衣。不過，把孩子「包到隻糭咁」便是最穩陣嗎？兒科醫生表示，為孩子添加過多外衣，令體溫過高，或會促成皮膚敏感！



天文台最新預測，東北季候風正影響華南，一股季候風會在星期四早上抵達廣東沿岸，並在隨後一兩日被一股偏東氣流取代，預料一道冷鋒下周初橫過華南沿岸，該區顯著轉涼及有幾陣雨，風勢頗大。

下周一（廿四節氣「小雪」）當日市區氣溫急降，或跌至17度，預測最高21度。其後數天持續清涼，星期二氣溫進一步降至16至19度，星期三清晨時分，新界北部打鼓嶺或低見12度。

按圖即睇穿著保暖內衣注意事項：

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汗水侷促致皮膚敏感

兒科醫生陳欣永表示，相比以往的羊毛內衣，現時市面流行的貼身保暖內衣質地較好，沒那麼粗糙及侷促。「以前年代啲羊毛底衫質地比較『鞋身』，好多時都幾焗。小朋友出汗醃住，加上磨擦，底衫邊位、頸位容易多見皮膚敏感。」

惟家長要留意，穿太多外衣也會對皮膚造成刺激。「家長好多時緊張小朋友凍，除咗保暖內衣，會再加衫。室內溫度唔算凍，加埋夜晚蓋棉被，裡面真係會侷到出晒汗。好多小朋友因為啲汗焗住，搞到皮膚好刺激，成身生熱痱，好似濕疹咁。」

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家長要主動做1件事

陳醫生提醒，家長要主動定時檢查孩子的皮膚，看看體溫會否過熱。「要主動檢查下佢個身，如果流咗好多汗，代表體溫較熱，就唔好著咁多衫。有啲誇張得好緊要，可能連個頭都出晒汗。」他補充，孩子可24小時穿著保暖內衣，惟要注意定時清洗，保持衛生。

若孩子出現出現皮膚敏感，陳醫生指，家長為孩子清潔完身體，用毛巾印乾皮膚後，宜塗上保濕潤膚霜。如泛紅情況持續，建議及早求醫。