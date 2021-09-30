6成牙刷驗出糞便物質　擺放呢個位置最高危　4招教小朋友保健康

牙刷是我們的日常必須品，但原來上面佈滿細菌和微生物，包括會導致大人和小朋友生病的大腸桿菌、葡萄球菌等。想要保障健康，建議4招來令牙刷變得乾淨衛生。



放邊度、點擺法都會影響牙刷的含菌量！（Photo-ac）

美國University of Manchester有研究指出，使用過的牙刷有上億個細菌；另亦有研究指6成擺放在浴室牙刷驗出對糞便物質呈陽性反應，即是含有糞便內的細菌、病毒和寄生蟲，當中包括「腸桿菌科」、「假單胞菌科」，這2種都是能令人致病，如引起腹瀉或皮膚感染等。

牙刷頭長期曝露在空氣之中，而且香港家居環境有限，無從避免牙刷受到污染。有些家長會用牙刷套來保護牙刷頭，但研究團隊並不建議這個做法。因為牙刷套會令牙刷難以風乾，反而更適合細菌生長。

小朋友日夜刷牙，牙刷一旦受污染，很易病從口入。（Photo-ac）

不過，奧多明尼昂大學（Old Dominion University）牙齒衛生研究中心主任麥庫姆斯（Gayle McCombs）卻指牙刷上有細菌其實並不出奇，因為人體的口腔原本就是滿佈微生物，一般情況下，身體會有防禦機制避免因為刷牙而染病，惟細菌量失衡的話就要多加注意。

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4招減少牙刷含菌量 避免病從口入

想要減少牙刷上的糞便物質和細菌，美國牙醫學會有4點建議：

1. 刷牙後的牙刷會沾上牙菌膜上的細菌，每次使用牙刷後都要沖洗乾淨，然後盡快風乾。

2. 牙刷宜分開擺放，不要和其他家庭成員的牙刷放置在一起，避免牙刷頭互相接觸而傳播細菌。

3. 不宜使用牙刷套，使用後的牙刷也建議垂直擺放，令水分盡快流走，保持牙刷乾爽。

4. 至少3至4個月更換一次牙刷，防止細菌累積而令人生病。尤其牙刷如放在座廁附近，每次沖廁都有機會令細菌依附在牙刷上，更換牙刷能保障衛生。

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