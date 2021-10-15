慎選保溫杯！內膽材質含超標重金屬變「毒水」　影響小朋友智力

近日天氣開始轉涼，媽媽們都為小朋友準備好保溫杯，讓小朋友在上課時也能喝到溫水。北京市消費者協會曾在市面購入保溫杯，竟發現其中19款含過量重金屬，而重金屬更會溶入熱水，令熱水變「毒水」！如果媽媽曾購入沒有品質保證的保溫杯，建議立即更換為有質素保證的產品。美國《消費者報告》於今年初亦測試了市面10個常見牌子的保溫杯，立即看看哪種最安全合用吧！



家長要小心選擇有質素的保溫杯，以免影響小朋友健康！（Photo-ac）

北京市消費者協會於2018年購買了50款保溫杯進行檢測，其中19款因重金屬超標而不合格，當中不乏受歡迎的品牌。不合格產品含有過量的「錳」，會溶入熱水中，讓人喝到「毒水」。而錳對幼兒的禍害更深，會令小朋友食欲不振、免疫力下降，甚至會影響智力發展、患癌及柏金遜症。

本港樣本不鏽鋼材質合格

本港的消委會亦曾抽查市面上20款保溫杯，價錢由56元至479元，發現保溫效能參差，放置6小時後，所能保持的溫度由54℃至73℃，相差近20℃。總評最好的有虎牌、象印和膳魔師的產品。消委會也曾針對不鏽鋼品質進行倒水測試，因不鏽鋼材質含有不同比例的鉛、鉻、鎳等重金屬，該會參考GB9684-2011《不鏽鋼食具容器衛生標準》，在指定條件下用4%醋酸浸泡樣本24小時，然後檢視是否有釋出鉛、鉻、鎳、鎘及砷等重金屬，結果全部樣本均低於標準上限。

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美國《消費者報告》評測10款保溫杯

美國《消費者報告》早前也為市面10個牌子的保溫杯進行評測，包括測試保溫效能、杯蓋是否容易清潔、杯內膠圈能否拆除、膠圈能否更換4大要點，以5分為滿分，結果如下：

10款牌子的保溫杯以象印的表現最好，膳魔師則因為杯內的膠圈無法簡易拆除和更換而稍為「輸蝕」，港人喜歡的牌子Starbucks產品則僅排第6。

3款飲料不宜放入保溫杯

由於保溫杯的內膽是不鏽鋼，因此飲料的酸鹼度有機會侵蝕內膽而釋放有害物質。消委會建議有3類飲料並不適宜放入保溫杯：

1. 酸鹼值高的飲品，例如鮮奶、茶、檸檬汁、西柚汁、橙汁等果汁、乳酸類飲品等。

2. 含碳酸飲品可能會引致壓力太大而噴出，例如汽水。

3. 濃烈氣味或會留下氣味的飲料，例如咖啡、濃茶，以免污跡殘留。



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