小朋友唔出聲或是選擇性緘默症　難自行痊癒宜及早治療｜Ms Wincy

大部分孩子由牙牙學語開始說過不停，為何有些孩子總是不愛出聲，總是默默地獨自玩耍，別人眼中的「怕醜仔」，可能是「選擇性緘默症」患者，香港童協主席亦為註冊言語治療師的Ms. Wincy指出：「選擇性緘默症一個較易令家長忽略的病症，若不及早做療程改善，會影響孩子學習及社交生活，嚴重更會誘發其他焦慮症。」

【編按：作者為香港童協主席亦為註冊言語治療師的Ms. Wincy】



選擇性緘默症（Selective Mutism）是焦慮症的一種，在台灣有數據顯示大約每100個小學生中約有1個有選擇性緘默症徵狀，台灣教育界更曾有分析指出「『選擇性緘默症』在台灣並不罕見，只是未被發現。台北市的一場特教研習中，現場100位幼教老師，將近一半遇過疑似選擇性緘默症的學生。」事實上據外國流行病學研究，患者在五歲前有發病跡象，且三到五歲的治癒率高達九成。

心想說但說不出口

智力和說話的能力正常的孩子但很少說話，Ms. Wincy說敏感的家長會較易發現選擇性緘默症的孩子的症狀，如發現孩子很怕陌生人，即使到公園玩也怕和其他孩子一起玩，會緊握家長的手不願走近人，即使每月見一至兩次的親人（如祖父母）也會感到不安，外人看來甚至會以為孩子是不會說話甚至語言發展遲緩，但當回到熟悉的環境（如家裡）又可以回復正常。值得一提是選擇性緘默症大部分情況都不會自行痊癒，愈早接受治療效果愈理想。

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小朋友面對陌生親友不敢作聲。(photo-ac)

讓患者放下戒心

選擇性緘默症的孩子多是因為在一些社交環境感受到一些無形的壓力令他們病發，心裡明明想說話，但喉嚨像卡住一個氣球就不出來，Ms. Wincy說：「治療方法要從『語用』方面著手，治療場境的氣氛十分重要，所以我們的治療室都會佈置成Playroom的模樣，我們亦會以由遠到近『系統減壓法』的方式潛入孩子的『圈子』中，讓他漸漸打開心扉，消除心中障礙和壓力。」」

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療程從快餐店開始

要在熟悉的環境下才感到安穩，Ms. Wincy總願意行多步，她曾試過為讓一位已確診選擇性緘默症的孩子安心點，首次療程的地點移師到快餐店。「新世代的孩子都很醒目，對去治療中心少不免會不安和抗拒，我早已跟孩子媽媽會面了解了這位K3小女生的情況，決定以媽媽朋友的身份在麥當奴。」Ms. Wincy見到小女孩最初完全和她沒有眼神接觸，及後和小女孩說說她喜愛的卡通人物，最後在離開時，小女孩終於踏到一步跟Ms. Wincy說了「下次見！」

接下來這位小女孩可以回中心繼續療程，數堂單對單療程後，沒多久媽媽反映她在校巴站已可以和其他小朋友打招呼和玩集體遊戲，Ms. Wincy安排她參加小組療程，今天小女孩即使面對學校的全級活動，她不單沒有手心冒汗沉默不言，更踴躍舉手答台上老師的問題，和同學一樣展現陽光的笑容。

症狀不會隨長大而痊癒。(photo-ac)

以自身經驗幫助別人

意想不到眼前Ms. Wincy小時候亦是一個SEN兒童，「小時候我很少說話，父母只認為我是個文靜的女生，長大後我才知道或許自己是患上了選擇性緘默症。」有了這個自身經驗，讓她更立志要幫助這病症的小孩子，不單辭去教職修讀言語治療，成為言語治療師，而且更每季抽出時間，義務幫為不同社群的小朋友作語言障礙篩查，目標希望有問題的孩子都可以盡快得到治療，展開燦爛的人生。