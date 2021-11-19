Pinkoi九龍灣設展　逾百特色精品攤檔　精選媽媽必買6大聖誕禮物

設計購物平台 Pinkoi今年踏入 10週年，最近在九龍灣再度舉行「Pinkoi Design Fest 2021 香港站」，場內有超過100間港台特色攤檔。媽媽們絕不要錯過Pinkoi與Hello Kitty聯乘精品，亦有Miffy專區。場內不少攤檔售賣聖誕節主題精品，最適合買聖誕禮物給小朋友！

攝：余嘉文



亞洲最大設計購物平台 Pinkoi 今年踏入10週年，為此Pinkoi將在11月19日至21日於九龍灣建築業零碳天地設置「Pinkoi Design Fest 2021 香港站」。設計市集以「10 Times Better Me」為主題，共有超過100間港台特色攤檔，有甜點美食、家品、配飾、擺設等等。

Pinkoi將在11月19日至21日於九龍灣建築業零碳天地設置「Pinkoi Design Fest 2021 香港站」。（余嘉文攝）

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今次市集更有11月初才推出的Pinkoi x Hello Kitty 聯乘系列，大家可以看到Pinkoi 與 Hello Kitty 聯乘精品，並在網上購買。同場還有Miffy 專區，絕對是小朋友聖誕禮物選擇！按圖即睇6大Pinkoi Design Fest 2021 必買精品：

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按圖即睇Pinkoi Design Fest 2021 其他精品：

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Pinkoi Design Fest 2021 香港站

日期：2021 年 11 月 19 日至 21 日（星期五至日）

時間：上午 11 時至下午 6時（每日最後進場時間為下午 5 時 30 分）

地點：九龍灣建築業零碳天地

門票：HK$ 30 （現場購票）

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