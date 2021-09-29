小一自行收生｜新油天、天虹申請人數下降　大埔有學校逆市升6成

2022/23學年小一「自行分配學位」申請階段於9月27日結束，受出生率和移民潮影響，普遍學校申請人數有所下降，教育局更按數據預測，未來六年適齡小一人口持續下降，由2022年的58,500人，減至2027年48,500人。但亦有不少家長看準機會，把握人數下降的優勢，填表時更進取，令部分名校收表數字略為上升。



油蔴地天主教小學(海泓道)申請人數減約15%

油蔴地天主教小學(海泓道)今年收表約330份，較去年收表減少約15%。據《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，該校此階段只有75個學額。

位於黃大仙的浸信會天虹小學，受黃大仙區適齡學童減少及移民潮影響，今年自行分配學位階段申請人數不足100人，而該校此階段有50個學額，即會有一半以上申請人將成功入讀該校。

音樂椅效應令家長更進取

不少家長眼見不少名校出現插班空缺，加上適齡學童人口下降，以及移民潮的影響，自行階段也會來得更進取，嘗試報讀非本區傳統名校。因此，一些傳統名校或受歡迎的學校，申請人數不減反升。

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九龍城區的黃埔宣道小學今年收約270份自行申請，比去年增約13%，該校此階段只有75個學額；同樣位於九龍城區的傳統名校喇沙小學今年收約700份自行申請，比去年增約17%，該校此階段只有90個學額。

另外，浸信會沙田圍呂明才小學同樣在今年自行階段獲更多家長青睞，比去年增約4%申請人數，校長溫衍超指，感恩家長對學校的支持。

地區學校靠口碑「逆市暴升」

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位於大埔區的三水同鄉會禤景榮學校雖不是大眾眼中的「神校」、「名校」，但今年卻在自行收生階段獲得區內家長青睞，較去年申請人數上升60%。

校長李小寶指：「其實大埔區適齡小一學生人數相對較為穩定，本校早已部署如何應對相關危機出現，分析區內學校特色，建立校本獨特的定位等等。當中最關鍵的是疫情下，因網課這個窗口，家長親眼目睹老師如何教學，老師的熱誠及專業令學校口碑在區內傳開，因此小一收生人數不跌反升。」

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