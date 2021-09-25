拔萃女小學小一面試提交影片　5分鐘影片要拍小朋友食飯仲有呢5樣

去年受新冠肺炎疫情影響，大部分直資及私立學校的小一都取消面見，改以拍片，玩法也各有不同，今年疫情雖然稍為緩和，但不少學校首輪面試仍會以拍片取代面見。拔萃女小學在今日（24日）發電郵給所有申請人家長，滿滿一版電郵詳列拍片要求，影片需於9月27日前交，5分鐘、共6條影片要展示小朋友不同的活動及技能，包括可展示自理能力的活動、食飯、與家人互動等，家長既要出鏡也要拍攝，影片有在家中進行的活動，也有要求戶外活動，有媽媽直言：「唔講以為參加咗《全民造星》！」



在收到拍片詳情後，引起家長之間熱烈討論，不少人覺得拍片要求相當複雜，也有人覺得家長要拍片又要出鏡，相當高難度。升學教育及兒童發展專家Ken Sir覺得拔萃女小學的拍片要求尚算合理，「學校列出要拍攝的6條片，清楚睇到學校想要睇嘅嘢，亦好詳細寫咗唔可以cut，要一take過。」

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻拔萃女小學面試影片內容👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻



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Ken Sir指從6條影片的要求，家長可以留意學校想觀察小朋友哪方面的能力。「第一條影片拍攝小朋友的自理活動，當中包括洗手、穿衣等，其實學校都係想睇下佢嘅自理能力，及獨立性。第二條片拍攝小朋友在家裏用餐，學校目的想觀察小朋友在家的餐桌禮儀，同家長之間在用餐或生活中的關係。」

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他指第3條片是要求拍攝與家長之間的溝通，「學校想睇下小朋友運用詞彙的能力、表達能力及說話技巧。第4、5條影片是要到戶外拍攝，則可以睇到小朋友大小肌肉、觀察力及表達能力等。」他指第6條要求的才藝表演，也是很多學校的其中一項拍片要求，「除咗日常生活的技能，學校亦想睇到小朋友強項是什麼。」他說。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻拔萃女小學向家長發出的電郵，詳列拍片要求👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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