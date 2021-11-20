年尾同孩子睇表演　敲擊互動現場管弦樂　即睇親子音樂劇場推介

隨著疫情放緩，各單位接連「報復式」舉辦現場表演，臨近年尾更有不少值得期待的演出，以下推介兩場音樂劇場表演，最適合父母與小朋友一同入場！



KB and Friends Music Playground 聖誕回歸

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今年8月鼓手 KevinBoy(KB）、吳卓曦 HeiHei和羅巧頎 Piaf 於西九文化區戲曲中心演出《KB and Friends Music Playground 鼓鼓吓》，是本港首個以打鼓為主題的親子互動音樂劇。打破一般傳統兒童劇場，演出混合親子加互動，台下觀眾與台上鼓手更可一同大合奏。

由於演出反應良好，主辦單位將於12月18日舉辦 Part 2，並移師至麥花臣場館。今次故事將更豐富，現場更有大風雪效果，務求讓大人小朋友樂在其中。

KB and Friends Music Playground 鼓鼓吓之𠽌𠽌聲

日期：2021年12月18日（星期六）

時間：上午11時、下午1時及4時

地點：麥花臣場館（旺角奶路臣街38號）

票價：$380, $280, $180（門票現於快達票網有售）

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《雪人》與《大熊》音樂會 孩子擔任男、女高音

香港城巿室樂團將舉行兩場音樂會《雪人》與《大熊》。（機構提供）

香港城巿室樂團將於2021年11月28日 （星期日）下午4時半及晚上7時半，在大會堂音樂廳舉行兩場音樂會《雪人》與《大熊》，適合3歲以上的小朋友欣賞。《雪人》與《大熊》是根據雷蒙．碧斯 (Raymond Briggs) 的原著改編而成的動畫，音樂會上，大屏幕上電影，將配上現場管弦樂，並由澳洲演員佘米高（Michael Sharmon）及曾憑《淪落人》獲得香港電影金像獎最佳新人獎的菲律賓演員姬素·孔尚治（Crisel Consunji）作旁白，帶領觀眾進入夢幻世界。

在兩場演出中，均由學生擔任誰唱部分。在《雪人》中，演唱男童高音分別是來自迦密中學，12歲的鄒錫稜，以及來自拔萃男書院附屬小學，11歲的潘棕朗。而在《大熊》中，演唱的女童高音分別是來自新加坡國際學校(香港)，11歲的蔣恩萱，以及來自德望學校，14歲的曾晞堯。

日期：2021年11月28日 （星期日）

時間：下午4時半及晚上7時半

地點：大會堂音樂廳

票價：$450、$350及$250，全日制學生、高齡人士、殘疾人士及綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠。門票現已在城市售票網售票處有售。

查詢：2864 2156

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