後疫情時代學生需增強溝通能力　新常態下老師教學信心增至8成

疫情為教育界帶來新常態，電子學習成為師生的日常。有出版社向近400位幼稚園及中小學老師進行調查，結果顯示老師對數碼轉型所帶來的教學挑戰態度正面，另逾7成認為學生有足夠能力應對未來教學。

（攝影：龔嘉盛）



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疫情加速數碼教學

牛津大學出版社（中國）於2021年9月期間，進行以「未來教學：老師與學生準備好了沒有？」為題的問卷調查，透過網上問卷形式，訪問接近400位幼稚園及中小學老師。

受訪老師表示，使用數碼工具及科技教學的次數，由疫情期間（2020年2月至2021年8月）平均每星期3.2次，上升至本學年的每星期5.5次，而採用課室教學及遙距教學的比例，亦由疫情前的「九一之比」增為「三七之比」，顯示數碼混合教學的應用已是大勢所趨。

近四份之三受訪老師（73%）認為，他們已準備好面對未來教學帶來的挑戰；然而，他們預計整體教育界需平均2.8年方能準備就緒，當中數理科老師較語文科老師信心較大。

教學信心增 盼減工作量

調查結果亦顯示，本地教育已進入「後疫情時代」，老師對在新常態下教學的信心，由59%增至80%。同時，他們亦反映在教學上得到的支援較疫情之初大有改善，評分由48%增至64%。

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近8成受訪老師（79%）認為減輕工作量，可助騰出時間鑽研新教學方法、試用教學科技或工具和多與同儕交流，有助他們為未來教學做好準備。他們亦希望得到的支援，由基本層面變得更長遠、更具前瞻性，包括希望出版社提供更多數碼教學資源（84%），以及校方可在校內另闢人手，輔助老師尋找適合的教學資源（67%）。

學生宜加強溝通能力

儘管受訪老師表示在「後疫情時代」，數碼工具的應用由疫情期間的76%下降至62%，但仍然傾向較多使用數碼科技，並認為引入不同教學模式或工具，有助令教學內容更多元，以及收集和分析數據，以跟進和評估學生表現。

同時，超過三份之二老師（71%）認為學生有足夠能力面對未來教學，惟學生需掌握各種軟技巧，以應對未來學習甚至工作需要，特別是溝通能力（75%）、分析能力（68%）、靈活思考（68%）、適應能力（67%）、協作能力及團隊精神 （67%）。

體會網課好處

大光德萃書院21世紀學習設計統籌梁靜巒老師分享，於疫情期間主力任教英文科，停課初期進行網課，有感學生「覺得自己放假」，後來得悉他們大多缺乏自學能力，需及時調整授課技巧。

資深中學教師、資訊科技教育領袖協會主席黃健威表示，在疫情衝擊下，老師比以往更常反思教學方法，加上老師間的交流更見頻密，令整體教學有所進步，同時亦逐漸體會到網課帶來的好處。

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