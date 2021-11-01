皇仁、協恩DSE狀元拒讀醫　選理大物理及職業治療期望幫助更多人

以前的公開試狀元都會選擇醫科或法律，不過近年在DSE中考獲佳績的學生都沒有一窩蜂選擇傳統「神科」。於皇仁書院畢業的余卓謙和協恩中學畢業生鄭雅文均在DSE中考獲優異成績，但他們都因為以往的經歷和見聞，而分別選擇了物理治療和職業治療作為未來的方向。香港理工大學康復治療科學講社教授及系主任曾永康指，學生的視野較以往寬廣，因而對選科亦更有主見。

攝：王淑君



余卓謙在DSE中考獲4科5**、3科5*佳績，在新計分制度下得到48分；而鄭雅文則考獲3科5**、2科5*、1科5共45分的優秀成績。他們的分數已達到本地大學醫學院的收生水平，但沒有按「傳統」選擇醫學「神科」，而選擇了理大的康復治療學的物理治療及職業治療學系。

余卓謙選擇物理治療學系是源於自小和物理治療師的接觸，他從幼稚園開始練習體操，但從高處落地的動作很易傷及腿筋，因此一直在接受物理治療。他在準備選科之前更用心上網了解不同的課程，他認為現時人口老化的問題只會日趨嚴重，很多人低估了這議題對未來造成的影響和負擔，更是覆蓋全個亞洲。他又指，完成物理治療課程之後，可做的事不只是成為物理治療師，他希望可以活用專業知識結合科技，將來能有效降低和紓緩人口老化帶來的問題。他相信物理治療在未來的發展空間會十分廣泛。

鄭雅文則因肩膊不平衡而接觸過不同的治療師，接受過他們無微不至的關心和照顧，因此希望日後能從事關心別人的醫療行業。而她的母校協恩中學在每年也會安排出國考察的活動給學生，從中一開始，她已經到過台灣、內地、越南和柬埔寨等地方，參與義教或考察，增廣見聞。「在中五那年，我隨學校到柬埔寨義教。其中一個遊戲是和小朋友玩拋球，但看到部分小朋友的手腳並不協調，結果不能享受遊戲。」而在她選科的時候，她看到學系的宗旨是「每人都可選擇過想要的生活」，她認為很有意思，希望將來也能如此幫助別人。

系主任曾永康亦表示，康復治療在未來有很大的發展空間，收生成績更是長踞理大之首。曾永康指，在最新一份的《施政報告》中提及，物理治療師有機會獨立發展，而且起薪點每年攀高，專業資格亦和世界接軌，相信前景一片光明。曾永康認為，現今的公開試狀元不再一窩蜂選擇傳統「神科」，是因為「學生見識和主見也比以前多」。

讀書心得：利用碎片時間

2位同學在公開試獲得好成績，到底平日是如何分配讀書溫習的時間呢？余卓謙指母校皇仁書院對學生的成績沒有給予太大的壓力，相反是結予很多自由度，放手讓學生籌劃活動和興趣小組，他在中學便有參加魔術學會和棋社。可怕，中五、六2年光陰遇上疫情，很多活動和體驗都無奈取消。

而他原本報讀8科，後來想好好分配溫習時間而放棄數學M2，最後報考7科。他分享指，自己和同學組成學習小組，有問題會一齊討論，結果小組內的同學成績都非常好。針對數理科，他要求自己需要全部理解再練習應用、做題目。而中英文科則需要長年累月的浸淫，故他利用每天的「碎片時間」，例如乘車的時間讀報紙，持之以恆。

🔼🔼🔼即使環境唔好，都無阻年青人努力向上！💪🏻💪🏻DSE放榜｜劏房男生為交租每日放學做兼職 為DSE苦讀終考獲4科5**🔼🔼🔼

協恩多課外活動 增學生見聞

鄭雅文則分享說，初中階段的課程很多時靠背誦便能「過關」，但高中課程則需要對內容有充分的了解才能背誦。而她的背書方法就是著意把「短期記憶」化作「長期記憶」，「每天都會溫習學過的內容，到中六的Study leave就集中練習試題」。

她又分享母校除了學業，也很鼓勵學生接觸不同的事物，例如引入不同種類的運動，如曲棍球、射擊等，與學習的壓力取得平衡。

🔼🔼🔼「鏡仔」除咗識唱歌跳舞，原來讀書都好好？即睇：DSE放榜│Mirror成員Edan考獲25分 謝安琪雨僑會考憑高分考入港大🔼🔼🔼

按圖即睇Mirror 及Error 成員公開試成績及其大學：

+ 12

按圖即睇更多娛樂圈藝人公開試成績：