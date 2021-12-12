「別獻世！」　老公一句潑熄老婆心思　她嘆只能這樣解決生理需要

編按：選擇生子育女，是否代表夫妻得要放棄甜蜜的性生活？以下節錄自《90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞》一書的內容，便道出了一位主婦在為家庭奉獻剩餘青春後，最後只落得被老公嫌棄的傷心故事。



在主要的客人群當中除了年輕一族以外，已經為人父母的也是為數不少，來購買情趣用品的更是以家庭主婦居多。

客人A與丈夫已結婚二十多年，這些年來她一直專心在家相夫教子，當一個全職家庭主婦，處理家裡的所有大小事務。自從生了小孩以後，原本的私人時間更由少變零，每天睜開眼也是排得滿滿的日程，煮飯、接送子女、處理家庭事務……時間都被生活瑣事所填滿。

而A的先生是典型的朝九晚五上班族，這幾年因為想爭取升遷的機會，時常需要加班至夜深。即使大家在同一屋簷下生活，可是關係卻又如此的疏離，連帶也影響到夫妻間的性生活不太和諧。她先生甚至有幾次拒絕與她行房，在無辦法之下她亦只好自行解決性需要，隨著行房的次數漸少，家中添置的性用品便越來越多。

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「我不明白！難道有家庭以後，就不配再有性需求嗎？」這個也許不只是她的心聲，許多媽媽自從生兒育女後，基本上連一刻的喘息時間也沒有，更莫論性生活。

「我很愛我的先生，也很珍惜我的家庭，出軌是絕對不在我考慮範圍以內的，我很清楚自己想要的只有自己先生。」但無奈的是，她的真心真意卻得不到丈夫的體諒。

「曾經有一次我換上了情趣睡衣，是那種有點小性感的蕾絲睡裙，打算給他一個驚喜……誰料換來的竟是他的一句『很難看、別出來獻世了』，然後叫我趕快把它換走。他說他已經很累，沒有心力再去想這些多餘的事情，當時我真的十分難堪……」說著她已紅了眼眶。

當你滿心歡喜地為對方準備好驚喜，可是換來的卻只有一臉嫌棄，你能夠想像到當時她的心會有多痛嗎？

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「我把裙子脫下看著鏡中的自己，一臉的皺紋、肚皮上佈滿了妊娠紋、比以往發福不少的身型，我彷彿明白了他為什麼會對我完全失去興趣……就如同我們的感情一樣，一切再也回不去了。」她眼睜睜地看著他們由最初的激情，漸化成後來的冷淡，再直到最後的疏遠。

為家庭她奉獻了所有的時間心力，甚至是犧牲自己的青春和夢想，而她窮盡一生換來的，卻只有枕邊人的冷眼及嫌棄。

曾經聽說過，若要找尋終生伴侶就應找一個真心喜歡你內在的人，容貌終會老去，性格可隨際遇改變，錢財亦會有耗盡的一天，唯獨那個愛上你靈魂的人才能一直愛你如初。

人生無法只初見，花開花落自有時。

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《90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞》（紅出版集團授權使用）

書名：90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞

作者：二鍋頭

一位不甘平凡的90後女生。早幾年因創業失敗而被「一鋪清袋」。在沒什麼可再輸的情況下，決定追隨內心去做自己真正感興趣的工作，於是決心入行成人用品行業，同時記錄著自己的工作點滴以及心路歷程。

