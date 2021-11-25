聖誕節｜尖沙咀開蓬巴士夜遊賞聖誕燈飾　帶小朋友感受節日氣氛

還有不到一個月就是聖誕節，家長又是時候帶小朋友出動感受一下節日氣氛，前往尖東看聖誕燈飾更是不可或缺的節目，特別是今年聖誕燈飾聯乘迪士尼舉辦聖誕派對，以小朋友最喜歡的角色作為主題，絕對值得打卡留念，但對家長來說想舒舒服服坐住睇燈飾，又不想與人迫，這個新玩法就非常適合一家大細!

攝影：歐嘉樂

攝錄：許珞珩

剪接：李紫銘



尖東燈飾已經踏入39年，區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾由即日起至2022年1月1 日，亮起絢麗奪目的聖誕燈飾，是聖誕節必到「打卡」好去處。但要一次過睇勻幾個大型燈飾，爸爸媽媽真是少點腳骨力都不行，如果想舒服又有新鮮感，就一定要試試「開蓬巴士夜遊賞聖誕燈飾體驗」，大人小朋友一起乘搭開篷巴士，沿途飽覽一年一度的聖誕燈飾。

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開蓬巴士聖誕燈飾夜遊行全程約 1 小時，可於開蓬觀光巴士上欣賞香港聖誕燈飾夜景選，巴士由尖東出發，途經尖東百年紀念公園、帝國中心、麼地里、永安大廈、紅磡體育館、維多利亞海港、彌敦道、廣東道等等，沿途更有導遊向大家介紹景點與歷史，是讓小朋友認識香港的好機會，而當開蓬巴士穿入隧道時，更有仿如玩過山車的感覺，刺激感十足。

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開蓬巴士夜遊賞聖誕燈飾體驗:

日期:即日起至2021年12月31日

票價由$100起

詳情登入

迪士尼燈幕牆 必到打卡位



另外，今年是「閃爍尖東耀香江」的39周年，聯會會員尖沙咀中心及帝國中心以令人耳目一新的方式慶祝佳節到來，由8萬2千顆變色LED圓點組成、總面積4,000平方米的多媒體幕牆燈飾會獨家播放 Disney+ 六大品牌包括迪士尼、彼思、Marvel 、星球大戰、國家地理頻道及Star 的聖誕燈飾影片，為大家帶來震撼視覺效果。

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麼地里燈海

不得不提近年大受歡迎的麼地里，因為抬頭會看到聖誕燈海，絕對是打卡熱點，而今年的燈海將會帶大家走進 Disney+ 的更大宇宙。麼地道沿路的三條天橋有以聖誕卡為主題的燈飾，再配合雪花加以點綴伴襯，絕對是一個不能錯過的攝影熱點。

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各大燈飾特色

南洋中心外牆今年以享受喜悅為主題，墻上掛上「V Love HK 」字眼，薑餅人手持氣球從天而降，向各位展示動感而歡欣的一面；永安廣場則打造繽紛可愛的聖誕景象，聖誕老人穿上溜冰鞋與薑餅人為大家送上禮物和歡笑；帝苑酒店今年掛上三十八顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造溫馨浪漫的冬日氣氛。

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千禧新世界香港酒店採用環保燈泡堆砌出金光閃閃的「垂珠」，為聖誕佳節增添璀璨氣氛，加上紅綠燈飾，閃耀亮眼，象徵喜樂處處；九龍香格里拉大酒店的臨海外牆燈飾，就以多條直線條紋構成愛心圖案，並在萬千群星拱照閃出光芒，營造普世歡騰的喜慶氣氛。富豪九龍酒店以慳電節能的LED 燈展示與聖誕佳節相關的主題圖案；海景嘉福洲際酒店以歐陸聖誕為主題，採用絢爛多姿的節日裝飾搭配閃爍燈光，營造溫馨浪漫的氣氛。

聖誕及農曆新年燈飾亮燈時間表 :

日期:即日起至2022年1月1日

周一至周日：晚上6時至11時

** 平安夜、聖誕日、除夕、元旦、農曆年三十及農曆年初一之亮燈時間將稍為延長。

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