嬰兒便秘｜益生菌不宜一歲前服用　若寶寶已加固　可喝這些助通便

家中小朋友便秘了怎麼辦？要不要給他多喝一點水呢？面對寶寶排便不順甚至便秘，看到寶寶排便很痛苦的樣子，許多爸媽們都會很緊張，想趕快幫寶寶解決排便問題，不過兩歲以下的小寶寶卻不見得像大人一樣，可以透過多喝水、多吃蔬菜來解決，那該怎麼辦呢？台灣大樹藥局張益誌藥師表示，針對寶寶不同階段的飲食，處理方式也不太一樣，有時候多喝水對寶寶便秘來說不一定是對的喔！



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到底寶寶該不該多喝水？

大樹藥局張益誌藥師說明，寶寶如果還處在以奶為主要食物的階段，不論配方奶或者母乳，都不建議額外補充太多水份，若補充太多水份則可能影響寶寶的飽足感，導致母乳或配方奶攝取不足，反而會使便秘的狀況加重，進入惡性循環。而若寶寶已經開始吃副食品，則可適量補充水份，也可透過一些食物幫助排便，例如稀釋的梅子汁或者水蜜桃、李子、梨子等水果泥，均有幫助通便的效果。同時在選擇副食品時，也可以讓寶寶多吃一些蔬菜蓉、蔬菜湯、麥麩穀片等，都可幫助寶寶排便順暢。

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寶寶排便狀況不好，寶寶能吃益生菌嗎？

大樹藥局張益誌藥師解釋，寶寶出生後，腸道內的菌叢都還沒有建立，因此補充益生菌對寶寶的腸道來說是有好處的，不僅能夠幫助排便狀況，也能幫助提升對疾病的抵抗力，但攝取上需要注意，不宜太早補充也不能補充過量，目前市面上有添加益生菌的奶粉，最好等寶寶六個月以上且經過專業評估後再喝，而寶寶甚麼時候可以開始吃益生菌呢？一般來說，益生菌的補充建議寶寶一歲以上再服用，以免造成不良影響。

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日常幫助寶寶排便有撇步

除了飲食的改善以外，也可以透過一些按摩的方式來幫助寶寶的腸胃蠕動，大樹藥局張益誌藥師指出，在寶寶喝完奶後約二至三個小時後，可幫寶寶腹部按摩，順時針的方式輕輕按壓並滑動，來幫助寶寶腸道蠕動，但請勿一喝完奶馬上就按摩。也可以在喝完奶後，用肛溫計刺激寶寶肛門口約兩厘米處，或者每天早上幫寶寶臀部泡溫水，可幫助刺激寶寶排便。

大樹藥局張益誌藥師提醒民眾，寶寶便秘雖然可透過多種方式改善，但若改善無果，或者寶寶便秘嚴重，則建議盡快尋求專業醫療協助，以免延誤治療，使寶寶更不舒服。

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