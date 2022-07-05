濕疹｜潤膚膏、濕紙巾怎挑選？照料嬰兒皮膚　產品成份越簡單越好

寶寶的皮膚又開始乾癢了，該怎麼辦？這是很多媽媽心理的疑問，拿了很多乳液擦拭也不見好，皮膚仍然時不時出現狀況，是不是哪邊出了問題？台灣大樹藥局陳俊凱藥劑師表示寶寶的皮膚比大人細嫩很多同時也更加脆弱，因此在皮膚護理上的用品一定要慎選，適合大人用的不一定適合寶寶用，再高級的添加物，都可能會讓寶寶皮膚產生刺激，進而使皮膚情況更嚴重！



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寶寶的乳液、保濕用品要怎麼挑選，大樹藥局陳俊凱藥劑師說明因為寶寶的皮膚脆弱，許多保護機制都不如大人完善，因此保濕用品等因選擇成分越單純越好，市面上雖標榜許多寶寶專用的乳液，但仍可觀察成分是否有香精、色素、防腐劑等添加，添加物越少者越好，甚至簡單如凡士林都可以用來幫助寶寶皮膚保濕，而若有異位性皮膚炎問題的寶寶，也可諮詢藥劑師尋找異位性皮膚炎專用之乳液，幫助寶寶平常保養皮膚。

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寶寶最常也最大量使用的用品「濕紙巾」，也是需要注意的大重點，大樹藥局陳俊凱藥劑師提醒，購買寶寶用的濕紙巾時，一定要注意避免有添加酒精或者其他添加物的濕紙巾，最好使用純水的濕紙巾，以免對寶寶的皮膚造成刺激。而若在外旅遊時，臨時沒有濕紙巾可以用大人使用的替代嗎？陳俊凱藥劑師建議不要使用大人的濕紙巾替代，若真的沒辦法可以使用面紙沾清水做擦拭。

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出遊時，寶寶需要防曬嗎？可以擦防曬乳嗎？陳俊凱藥劑師解釋寶寶皮膚脆弱，防曬是一定要做的，但一般六個月以下的寶寶不適合使用防曬乳，最好採用物理性防曬，例如帶帽子、穿着薄長袖等等，超過六個月的寶寶，即使要使用防曬乳也應先向醫生或藥劑師諮詢，確認可使用且該防曬乳適合寶寶再使用。

藥劑師提醒家長們，寶寶皮膚的護理遠遠超乎成人皮膚的護理，需要更細心呵護與照料，若在購買上或使用上有疑慮，建議在藥局時先與藥劑師諮詢相關需求，確認適合寶寶後再行購買與使用，以免對寶寶的皮膚造成不可逆的傷害。

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