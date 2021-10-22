冷鋒殺到│4個保暖貼士　返學必備保溫水壺早餐要食呢啲⋯

根據天文顯示，今早(22日)市區最低氣溫約15至18度，日間最高氣溫約20度。由於冷鋒昨日橫過廣東沿岸，今日與昨日溫差有8度之多，對於氣溫驟降，學校又未換冬季校服，加上現時為上呼吸道感染高峰期，對於清晨起床返學的小朋友來說，很容易著涼，兩所中小學家教會主席暨家長校董、2孩媽媽的Kanris為我們分享最貼地及實用的禦寒方法，讓孩子返學無懼冷鋒。



面對突如其來的冷鋒，無論大人小朋友都感覺到涼意，大人還可以自行選擇保暖衣物，但小朋友卻要跟學校規定，不少學校上周發出通告預計在11月陸續換上冬季校服，Kanris說：「其實現在學校會彈性處理換季，我兒子就讀的小學昨日也宣佈可讓學生提早換冬季校服，相信是怕學生凍，據知有些學校雖然未換季，但都可以讓學生穿上冬季運動服的長褲，始終小朋友着住短褲返學，膝蓋又真的比較易著涼。」

1. 彈性穿著冬夏季校服

Kanris建議家長可向學校查詢是否可以提早換季，「有的學生不喜歡穿校褸，如果天氣真的稍為凍就很多都會帶備暖包，但以現時的溫度帶暖包就有點誇張了，所以為小朋友加多件外套或冷衫是最好。」

2. 注意凍水傷脾胃

而近年非常普及的保溫水壺也是出動的時候，Kanris說：「因為天氣凍再飲凍水，就更凍了，家長可以在保溫壺放入暖水，始終暖水點都對脾胃較好。」

家長要小心選擇有質素的保溫杯，以免影響小朋友健康！（Photo-ac）

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美國《消費者報告》早前也為市面10個牌子的保溫杯進行評測，包括測試保溫效能、杯蓋是否容易清潔、杯內膠圈能否拆除、膠圈能否更換4大要點，以5分為滿分，結果如下：

10款牌子的保溫杯以象印的表現最好，膳魔師則因為杯內的膠圈無法簡易拆除和更換而稍為「輸蝕」，港人喜歡的牌子Starbucks產品則僅排第6。

3. 從早餐入手

由於現時學生不留校午膳，很多家長都會為小朋友準備乾糧，以免未到放學回家已餓到小朋友，Kanris說：「吃乾糧當然不會暖胃暖肚，所以家長要讓小朋友在早餐時吃飽一點，甚至自己早些少起床製作熱食，如果夏天吃牛奶、麥片或者麵包，但去到秋冬，家長可以煮碗熱通心粉、熱粥、甚至乎有很多媽媽朋友都喜歡讓小朋友吃白飯，吃熱食很快便可以讓身體暖和起來，出門口都不會太易被寒風攝到。」

4. 放學後給孩子飲暖身湯水

育有一子一女的湯水達人Adam，深信「藥補不如食補，藥養不如食養」的他，認為及早打好身體底子，比有病才醫更實際，他為大家推介4款防禦湯水茶飲，性質溫和，適合全家大細飲用，在小朋友放學後飲，有保暖作用。

點圖即睇Adam介紹冬日湯水茶飲：

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