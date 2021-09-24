4歲小鐵漢將進行第6次手術　兒童醫院羅冠中醫生離職前親自操刀

香港兒童醫院的心胸外科顧問醫生羅冠中將於10月底離任，4歲男童小鐵漢（Kansas）因患有先天性心臟病，出生至今合共做了五次手術，都是由羅醫生操刀。而最重要的第六次手術-第三階段的單心室循環手術，小鐵漢爸爸Jayco指，醫院已經安排兒子在下周一進行手術，同樣是由羅醫生負責。



趕在羅醫生離職前安排手術

兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中（歐嘉樂攝）

小鐵漢原先的預料在今年底或明年初，會接受由羅冠中醫生負責的第三階段的單心室循環手術，這個手術是整個療程的最後一步，及後不需再做大型手術，因此小鐵漢爸爸Jayco在8月時得知羅冠中醫生將離任的消息，當時猶如晴天霹靂，幸好近日獲醫院安排，趕在羅醫生離職前進行。

Jayco更指除了自己外，很多患複雜心病的病童家長，都陸陸續續收到醫院電話，安排在10月底前做手術，甚至有些是等候逾兩年的都立即安排到，感謝醫院為一眾受影響病童所作出的應變安排。

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爸爸對兒子有信心 成功後仍需定期動小手術

Jayco表示每次手術前，醫生都會清楚解釋手術的風險，但就沒有直接告訴我們手術的成功率是多少。例如是次手術最關鍵的是術後的48小時，身體有機會出現排斥反應，如屆時不幸出現排斥的話，就需要立即再動刀還原新建立的內部循環系統，之後再等換心救命。

而是次亦是小鐵漢狀態最好的一次，爸爸指：「今次小鐵漢嘅狀態係最好嘅，你睇得出同之前無厘精神咁唔同，對囝囝都相當有信心，因為一路以嚟，佢都成功克服。」

如手術順利，術後也沒有排斥反應，小鐵漢的血氧水平將由現時的80%至84%，上升至90%以上，而正常人則為95%至100%。雖以後不需再做大型手術，但小鐵漢的機械心瓣可能約20年左右要換一次，心臟起搏器也要5至10年更換電池，他一生中仍要面對各種小手術。

私人聘用不可行 是次機會千載難逢

早於８月傳出羅冠中醫生將移民離職的時候，Jayco已自行咨詢羅醫生意見，希望原先預料在今年底或明年初進行的第三階段的單心室循環手術可以由他負責。

「當時有兩個Plan嘅，兩個Plan都係要賣樓先有足夠嘅錢，Plan A係請羅醫生喺香港做；Plan Ｂ係去羅醫生移民嘅國家做。當時羅醫生回應，其實呢類複雜的Fontan手術（方譚氏手術），好難透過私人聘用去解決，因為唔係我幫你做完手術就完事，要配合住院、覆診等好多安排，因此，最終可以係香港由羅醫生幫手做呢個手術，係千載難逢嘅機會！」

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