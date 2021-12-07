教養｜子女在學校好聽話　在家卻叫極唔郁？醫生一句解釋孩子心理

撰文：聯合新聞網
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很多小孩不愛吃飯，在家吃頓飯就像打仗，總是挑食又邊吃邊玩，又要家長餵，總拖上好長時間，讓爸媽不勝其擾。「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」在Facebook分享一名母親的困擾，「為甚麼我小孩在學校都會自己吃飯，而且吃很多，老師都不用叫，每次都吃光光。回到家卻不吃，而且還要指定人餵？醫生，這代表甚甚麼？」徐醫生詼諧妙答，獲得近萬網友按讚。

徐醫生幽默表示，孩子在家吃飯要人餵，在學校卻能夠乖乖自己吃，「代表孩子認知很正常，能清楚分辨，學校不是他的場子，家裏才是他的地盤。也能分辨柿子只挑軟的吃，把爸媽吃定了。」

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網友笑翻，「就像跟爸爸出門全程自己走，跟媽媽出門卻全程討抱抱，是一樣的道理」、「在學校各種蔬菜都能嚥下去，回到家一塊菜渣都挑起來欸」、「聰明才智用在控制老爸老媽身上」、「在學校吃菜吃很香，在家吃菜像在吃屎」、「台語的說法叫：目色好」、「我兒子就這樣，還擺明說，媽媽~我想撒嬌」。

有爸媽說孩子很會演，「在學校有偶包，會表現特別棒」、「我家的屁孩放學在路上看到同學熱情呼喊他，他當作沒看見，要他跟同學回應招呼，他還說：『我下班了』」、「我兒子直接說這裏不是學校，不要期望我太多」、「小孩在校像巧虎，在家像胖虎」、「真的！我在家被氣得半死，然後老師跟我說在學校很乖是老師的小幫手，忤逆媽媽第一名」、「甚至跟老師說 我最愛吃蔬菜，這不是我的孩子啊！在家根本不吃菜」、「有一次看到學校菜單問她，明天有芋頭耶！妳不吃怎麼辦？女兒還很自豪的跟我說，我在學校都不會挑食」。

家長哭哭，「每天吃飯都在挑戰我的極限，偏偏阿公阿媽又會護着」、「在學校老師說的是聖旨，在家甚麼都不會了」、「光我家就有三個柿子了，婆婆是最軟的那個，爸爸是最硬的那個 」、「原來我是軟柿子」、「場子必須要擺飾一些武器！孩子自然懂吃」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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