為子女學業舉家移民英國　雷頌德、林子博在異鄉投身其他行業

為了子女的前途，父母都甘於犧牲。音樂才子雷頌德在2018年與太太一同移居英國，方便照顧在英國求學的兒子；藝人林子博亦為了實踐與亡妻的承諾，攜一對子女移民英國。兩位爸爸毅然放棄在港建立的事業，到埗英國之後投身另一門事業。



雷頌德是本港著名的音樂人，曾為不少天王天后級歌手創作及監製歌曲。雷頌德在聖保羅男女中學完成中三後到英國升學，在倫敦帝國學院大學本科修讀土木工程，畢業後則是成立設計公司，是一名室內設計師和時裝設計師。他為了3個兒子的學業著想，決定舉家移民到英國，一方面讓兒子在較輕鬆的環境下成長，二來亦希望繼續照顧家人，在2018年後在音樂方面已陸續減產，而近日亦在IG上貼上他的設計工作室所完成的室內設計作品，相信已全身投入室內設計的工作。

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前藝人林子博在今年8月表示，希望實踐與亡妻董燕君的遺願，培育一對子女成材，於是決定移民英國。他到埗後曾在YouTube拍片分享移民的種種困難，包括尋找居所、學校和工作等等。他原本想定居曼城，但苦於未能為子女安排學校，最後搬出市區，而近日一對子女終於成功入學。而在11月時，他發布影片拍自己將為地產公司拍攝英國的「睇樓片」，轉行從事地產的市場推廣（Marketing）。

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