元元着連身裙逼爆鈕　換冬季校服第一日已唔啱着大叫：媽媽好緊呀

李璨琛囡囡李元元擁有肥嘟嘟的身形，非常可愛，搞笑的性格吸引不少粉絲。早前媽媽分享元元穿上冬季校服和連身裙的照片，只見衣服完全「唔啱身」，像快要爆開一樣。



李璨琛囡囡李元元最近開始上學，早前媽媽分享元元穿上冬季校服的照片，只見校服裙非常緊身，頸位的扣子完全扣不上。「套校服第一日着就已經唔啱着，個頸位係完全扣唔埋啦！仲有個肚位都係！😂😂😂 #校服表示壓力好大 #係咁話好緊呀媽媽😆」，網友問到為什麼不買大一個碼，媽媽就表示這次校服是爸爸買，買錯呎碼。亦有網友搞笑表示「轉一間着A字裙校服嘅學校會否好一點」。

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另外，媽媽日前亦貼出元元穿上連身裙的背影，只見連身裙背後的鈕扣像快要爆開，非常「有壓力」，媽媽表示「佢就快要…….爆喇😂」，有網友表示「條裙既皺紋 代表到裙既心聲😂😂#公主裙表示好有壓力」、「#有冇諗過條裙同鈕嘅感受啊😂」，非常搞笑。

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