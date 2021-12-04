聖誕節｜癲噹開心村瀡滑梯揸小巴　再同Tom & Jerry、小丸子打卡

還有不足一個月就到聖誕節，不少地方都換上聖誕主題裝飾。荃灣海濱的「維港癲噹開心村」最近亦換上聖誕新裝，另外，亦有兩大商場以卡通人物作主題，推出聖誕裝飾，粉絲一定不要錯過！



荃灣海濱的「維港癲噹開心村」於今年聖誕節添上新裝，除了原有的卡通裝置，還添加許多充滿聖誕氣氛的節日角色裝扮，由可愛的癲噹帶領，一眾好友打造史上第一個「維港癲噹聖誕遊樂園」，設置了5米高的癲噹聖誕樹、4.2米高的癲噹雪人、美人魚瀡滑梯、全民做「Van」聖誕呠呠車、蛋撻乘風氹氹轉等新互動設施。

兩層樓高的5米巨型癲噹聖誕樹以單車人力發電，看到亮起燈飾的癲噹，就要奮力踏單車，而小朋友可以玩美人魚瀡滑梯、全民做「Van」聖誕呠呠車、蛋撻乘風氹氹轉等小遊戲，盡情放電！

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【維港癲噹聖誕遊樂園】活動總覽

開放日期：即日起至12月底，1月初將會換上癲噹農歷新年裝置

展覽地點：荃灣海濱公園長廊（荃灣西地鐵站B1 出口，右轉步行5分鐘）

入場費用：免費



今個聖誕，LCX聯同SOAP STUDIO為大家帶來華納兄弟的經典卡通人物「Tom & Jerry」及「Tweety」陪大家過聖誕，場內有兩大打卡熱點，Tom & Jerry 美式快餐店內有兩米高的巨型Tom & Jerry漢堡包，以及換上聖誕裝束的Tom擔任快餐店店長。而Gelato Tweety雪糕店則有可愛的藏身在大型雪糕甜筒裡的Tweety。場內更有SOAP STUDIO 期間限定店，粉絲必買！

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【LCX x SOAP STUDIO CHRISTMAS PARTY】活動總覽

開放日期： 2021年11月26日至2022年1月2日

開放時間： 上午10時至晚上10時

展覽地點： 尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



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銅鑼灣皇室堡、銅鑼灣地帶及東角LAFORET 3大商場於即日起至2022年1月9日舉行【皇室堡 · 銅鑼灣地帶 · 東角LAFORET x 櫻桃小丸子 Happy Together 冬日舞會】，連同小玉、野口、花輪、小渚、杉山及大野6位同學仔，現身充滿佳節氣氛的舞會宴會廳和大家拍照留念。場內設有4大打卡位，分別為聖誕舞會大廳、1.5米高的古靈精怪禮物盒、與杉山及大野共進聖誕大餐等。此外，活動期內特設【櫻桃小丸子 Happy Together 冬日舞會】期間限定店，發售超過100款全新禮品，粉絲們不要錯過！

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【皇室堡x櫻桃小丸子 Happy Together 冬日舞會】開放詳情：

日期：11月26日至2022年1月9日

時間：上午10時至晚上10時

地點：皇室堡地下中庭



【銅鑼灣地帶x櫻桃小丸子 Happy Together 冬日舞會】開放詳情：

日期：11月26日至2022年1月9日

時間：下午4時至晚上10時

地點：銅鑼灣地帶地下入口



【東角LAFORET x櫻桃小丸子 Happy Together 冬日舞會】開放詳情：

日期：11月26日至2022年1月9日

時間：下午4時至晚上10時

地點：東角LAFORET正門對出



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