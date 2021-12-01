聖誕好去處｜郵輪碼頭25萬呎餐廳樂園　迪士尼演唱會好玩3大推介

聖誕新年長假正是一家大細出遊、普天同慶的日子，不想年年都只去尖沙咀看燈飾？今次編輯推介位於啟德郵輪碼頭、佔地近25萬平方呎的紙飛機親子空間，加上九展獨家首演的迪士尼DISNEY IN CONCERT A Dream Is A Wish，保證大人小朋友都有個難忘的聖誕假期！



紙飛機親子空間位於啟德郵輪碼頭，是一間集玩樂、打卡、閱讀和工作坊於一身的親子餐廳。（紙飛機親子餐廳）

海景日系親子餐廳 任玩沙池平衡車

啟德郵輪碼頭落成數年，每逢周末都有很多人前往野餐賞日落，今次介紹郵輪碼頭剛進駐的紙飛機親子空間，獨享達23,000平方米（25萬平方呎）的郵輪碼頭平台公園，集餐廳、玩樂、打卡、閱讀於一身，由室內玩木粒沙池到室外草坪上駕駛平衡車，小朋友可以盡情放電，玩足大半天！

紙飛機親子空間以日系風格設計，採用柔和的顏色和線條，加上大量採光和偌大的海景，給人舒適寫意的感覺。室內玩樂區設置小朋友最愛的沙池、滑梯和攀爬架，還有市集和廚房區大玩「煮飯仔」，最值得一讚就是餐廳使用超像真的食物玩具和優質木質玩具，對小朋友也絕不馬虎！另外它還不時舉辦手工藝和烹飪親子工作坊，記得提早查詢和預約，現經「01空間」購票更減$30！按此立即預約

按圖即看紙飛機親子空間必玩推介：

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紙飛機親子空間



日期：2021年12月1日(三) 至 2022年5月31日(二)

地點：九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台N305號舖



「01空間」優惠價：

平日 - 1位小童門票+1位成人$150餐飲券：$258 (原價: $288)

星期六、日及公眾假期 - 1位小童門票+1位成人$100餐飲券：$278 (原價: $298)

星期六、日及公眾假期 - 1位小童門票+2位成人共$200餐飲券：$368 (原價: $398)



獨家首演迪士尼動畫x交響樂 獅子王小魚仙相約在九展

迪士尼粉絲有福了！迪士尼DISNEY IN CONCERT A Dream Is A Wish將於2022年1月1日和2日，在九龍灣國際貿易展覽中心獨家首演，表演項目包括《小魚仙》、《獅子王》、《美女與野獸》、《魔雪奇緣》、《阿拉丁》等多部迪士尼經典動畫，並在香港指揮家馮嘉興率領的HKSW交響樂團精彩演奏下，配合迪士尼原版動畫片段放映，機會難得，僅限四場，立即搶飛，準備進入夢幻的童話國度吧！按此立即購票

迪士尼DISNEY IN CONCERT A Dream Is A Wish首次在香港九龍灣國際貿易展覽中心演出！（King Entertainment）

迪士尼DISNEY IN CONCERT A Dream Is A Wish



日期：2022年1月1日(六) 至 2022年1月2日(日)

時間：15:00 - 19:30

地點：匯星 - 九龍灣國際展貿中心3樓



大棠有機生態園 入場送有機菜包

大棠有機生態園是個歷史悠久的農莊，早前經過大規模復修，增添了不少遊樂設施，例如繩網陣、兒童遊樂場和荷花池等，農莊養了可愛的牛羊觀賞和餵飼，又可體驗騎馬，還設有有機農場，入場還送新鮮有機蔬菜，活動非常豐富，入場費只需$110起便可玩足一整天！按此立即購票（用「01積分」更可低至半價$55起換購）

按圖即看大棠有機生態園精彩活動：

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大棠有機生態園優惠套票



日期：即日至2022年12月31日(六)

01空間優惠價（生態園入場+活動套票）

成人票：$130（原價：$160）

小童及長者：$110（原價：$140）

家庭套票 (1大人+1小童)：$235（原價：$300 )

