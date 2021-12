聖誕好去處｜郵輪碼頭25萬呎餐廳樂園　迪士尼演唱會好玩3大推介

聖誕新年長假正是一家大細出遊、普天同慶的日子,不想年年都只去尖沙咀看燈飾?今次編輯推介位於啟德郵輪碼頭、佔地近25萬平方呎的紙飛機親子空間,加上九展獨家首演的迪士尼DISNEY IN CONCERT A Dream Is A Wish,保證大人小朋友都有個難忘的聖誕假期!



紙飛機親子空間位於啟德郵輪碼頭,是一間集玩樂、打卡、閱讀和工作坊於一身的親子餐廳。(紙飛機親子餐廳)

海景日系親子餐廳 任玩沙池平衡車

啟德郵輪碼頭落成數年,每逢周末都有很多人前往野餐賞日落,今次介紹郵輪碼頭剛進駐的紙飛機親子空間,獨享達23,000平方米(25萬平方呎)的郵輪碼頭平台公園,集餐廳、玩樂、打卡、閱讀於一身,由室內玩木粒沙池到室外草坪上駕駛平衡車,小朋友可以盡情放電,玩足大半天!

紙飛機親子空間以日系風格設計,採用柔和的顏色和線條,加上大量採光和偌大的海景,給人舒適寫意的感覺。室內玩樂區設置小朋友最愛的沙池、滑梯和攀爬架,還有市集和廚房區大玩「煮飯仔」,最值得一讚就是餐廳使用超像真的食物玩具和優質木質玩具,對小朋友也絕不馬虎!另外它還不時舉辦手工藝和烹飪親子工作坊,記得提早查詢和預約,現經「01空間」購票更減$30!按此立即預約

按圖即看紙飛機親子空間必玩推介:

紙飛機親子空間



日期:2021年12月1日(三) 至 2022年5月31日(二)

地點:九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台N305號舖



「01空間」優惠價:

平日 - 1位小童門票+1位成人$150餐飲券:$258 (原價: $288)

星期六、日及公眾假期 - 1位小童門票+1位成人$100餐飲券:$278 (原價: $298)

星期六、日及公眾假期 - 1位小童門票+2位成人共$200餐飲券:$368 (原價: $398)



獨家首演迪士尼動畫x交響樂 獅子王小魚仙相約在九展

迪士尼粉絲有福了!迪士尼DISNEY IN CONCERT A Dream Is A Wish將於2022年1月1日和2日,在九龍灣國際貿易展覽中心獨家首演,表演項目包括《小魚仙》、《獅子王》、《美女與野獸》、《魔雪奇緣》、《阿拉丁》等多部迪士尼經典動畫,並在香港指揮家馮嘉興率領的HKSW交響樂團精彩演奏下,配合迪士尼原版動畫片段放映,機會難得,僅限四場,立即搶飛,準備進入夢幻的童話國度吧!按此立即購票

迪士尼DISNEY IN CONCERT A Dream Is A Wish首次在香港九龍灣國際貿易展覽中心演出!(King Entertainment)

迪士尼DISNEY IN CONCERT A Dream Is A Wish



日期:2022年1月1日(六) 至 2022年1月2日(日)

時間:15:00 - 19:30

地點:匯星 - 九龍灣國際展貿中心3樓



大棠有機生態園 入場送有機菜包

大棠有機生態園是個歷史悠久的農莊,早前經過大規模復修,增添了不少遊樂設施,例如繩網陣、兒童遊樂場和荷花池等,農莊養了可愛的牛羊觀賞和餵飼,又可體驗騎馬,還設有有機農場,入場還送新鮮有機蔬菜,活動非常豐富,入場費只需$110起便可玩足一整天!按此立即購票(用「01積分」更可低至半價$55起換購)

按圖即看大棠有機生態園精彩活動:

大棠有機生態園優惠套票



日期:即日至2022年12月31日(六)

01空間優惠價(生態園入場+活動套票)

成人票:$130(原價:$160)

小童及長者:$110(原價:$140)

家庭套票 (1大人+1小童):$235(原價:$300 )