聖誕節2021｜$12店聖誕裝飾佈置商品推介 必買迪士尼餐具

每年一到12月，爸媽們都想為小朋友準備過一個不同的聖誕節，既要買聖誕禮物給小朋友，又要為小朋友準備派對抽獎的禮物，又或是添置盛載自製小食的可愛包裝袋；如果想在家中增添聖誕氣氛，又要購買家居佈置用品，如聖誕樹、燈飾等；如果決定要開聖誕派對的話，餐具、枱布，還有聖誕帽、頭飾、髮夾等，真的是小數怕長計，「12元店」AEON LIVING PLAZA便能又平又方便地買齊所以有用品，立即看看我們的推介吧！

攝影:許珞珩



迪士尼聖誕餐具

利用可愛的餐具器皿來盛住食物更能增添聖誕氣氛！LIVING PLAZA今年也推出充滿聖誕氣息的小餐具，必買印有迪士尼可愛卡通圖案的紙杯子，紙碟，都是$12便有交易。就算最簡單的水果、魚蛋、腸仔等小食，也會馬上增加可愛度，絕對會成功吸引小朋友喜愛。

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家居擺設飾物

好多家庭有小朋友後，都希望佈置一下家居，提升聖誕佳節氣氛，打卡紀念小朋友的成長歲月。如果家中可佈置的地方不多，不妨考慮入手幾件主題裝飾及擺設，迷你小巧的聖誕樹，也有掛牆式的布藝聖誕樹，既不佔地方又可增加聖誕氣氛。

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主題頭飾、髮夾

最後不能忘記添置聖誕帽、頭飾、髮夾、頭箍等配飾，今年更有聖誕老人及紅鼻鹿子的布口罩，非常切合大家需要之餘，又可以照出節日感十足的照片，大人小朋友都可以更投入歡樂佳節之中。

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