生育前需和伴侶達成8大共識　諮商師：想要孩子夫妻感情就要越好

兩個人有生孩子的計畫,但你們真的已經準備好了嗎?這個孩子將帶來什麼改變,你們又會成為什麼樣的爸媽?諮商師建議,在懷孕以前,你們至少要和伴侶討論的八件事。你不是要是完美父母,才能迎接孩子的降臨;但至少,你們要確保這些面向的共識。



擁有一個孩子,或許是我們一生中最大的冒險之一。其中包含你孕育生命的幸福感、成為父母的焦慮感,或甚至兩人之間關係的轉換,一切或許都是很複雜的情緒。

的確,要做新手爸媽,因為從沒有過經驗,這個孩子會對生活帶來什麼樣的改變?它適合現在的我們嗎?一定要完全準備好,我們才能計畫懷孕嗎?

如果你也有這些擔心,我們整理了親職網站《Motherly》及《Parents》上作者們參考了關係專家說法後,提供的建議--在生孩子前,你至少要和伴侶討論的十件事。撫育一個孩子並不可怕,也不那麼夢幻;最重要的,是我們好好地理解彼此的狀態、該開始做什麼努力。越早做準備,我們越能找到想要的家。

一、為什麼是現在?這是最好的時間點嗎?

假設在你們的未來計畫中,都有生小孩這麼選項;但這個孩子出現的時機點,卻是可以討論的地方。而這件事並沒有所謂正確或錯誤的答案,討論這個問題的重點在於,你們可以確保彼此正在同一頁上;你也可以趁這個機會理解彼此的價值觀。

舉例而言,家庭治療師 Alan M. Singer 面對準備懷孕的夫妻,他會提供 92 個題目,包含身心健康、彼此關係的健康程度,以及喜歡養育子女的程度等。而或許,所謂最好的時機點,不是錢準備好了沒、有沒有房子,而是在於你們都確認對彼此在種種育兒價值觀上有所了解的時候。

二、有了孩子後,我們的關係與生活會有哪些改變?

有了小孩之後,你們的生活肯定不會再和過去相同。或者說,將面臨巨大的改變。關係專家 Terri Orbuch 建議伴侶間要去談論你的每一個期望,並且至少該包含:

1. 分工

包含換尿布、洗澡分工、白天誰照顧孩子、晚上可能必須起床的時間等等。試著去按照彼此可以做到的範圍進行分配,將繁瑣的細節安排好,就能降低這些事困擾你們的程度。此外,這也能預防你對你的伴侶有未經溝通的期待,繼而造成失敗的負面循環等。畢竟,照顧寶寶是長期抗戰啊!

2. 財務

這裡可以討論譬如你們在用錢上會有哪些先後順序的改變?孩子的生理需求到教育開銷預算會是多少?我們要從哪些地方開始存錢?等等。財務的問題可能會造成你們的壓力,但千萬別因此逃避或只做不切實際的想像。提前準備,對你們只有好處。

3. 伴侶關係

有了孩子後,生活裡加入了「第三者」,這勢必會讓你們的關係有所改變。你可能每天要花更多時間在小孩身上,你們談論的話題、生活的重心也將轉移。不過,請先不要太過驚慌,試著把你內心的擔心與焦慮與你們伴侶分享,這個時候,就是你們互相理解的開始。

三、我們現在的關係有多強壯?

心理治療師 Ashley Davis Bush 提到,孩子只會讓任何事都變得更不容易,所以伴侶之間,一定要先鞏固彼此的關係。他甚至說明,很多夫妻常常自己關係不穩定,認為生一個小孩,可以拉近彼此的距離,但這是個錯誤的觀念。生小孩本身就會對關係帶來壓力,如果你開始軟弱,可能只會讓一切變得更糟。

因此,試著去對彼此現階段的關係進行健康檢測吧。你們之間是否在哪些方面特別脆弱、缺乏信任感;你們也可能在某些地方已經特別有默契?去把這些焦慮、疑惑找出來,勇敢地討論,譬如我們可以有什麼解決方法?能做到這個,是你們準備好成為爸媽的必要條件。

四、我們會如何當爸媽?

關於這一題,治療師 Zach Brittle 建議可以去討論「媽媽」和「爸爸」的身份對你們各自的意義是什麼?它代表什麼意思?在這個過程,你可能會開始回溯自己的童年經驗。我們或多或少從自己的原生家庭中習得、認知一些作為家長的行為與責任;你可能會自己的爸媽感到感激與尊重,但也可能完全相反。

而重要的是,你去理解自己被影響的原因是什麼,你過去最喜歡和最不喜歡被對待的方法是什麼?試著去和你的伴侶分享這些,並且這個討論不會一次完成,它通常需要經過多次的認知與溝通。但好處是,經由這個過程,讓你們不會只是無意識地就接下父母這個角色。

五、我們會如何照顧孩子?

接下來,我們就要談談照顧孩子的工作分配。婚姻與家庭治療師 Mary Kay Cocharo 提到,你們必須評估如何平衡日益增長的生活成本,在職涯規劃與孩子養育上取得一些共識。這裡可以參考的,包含你們的經濟狀況,以及各自追求事業的熱情等。

如果這其中需要其中一人放棄中作留在家裡,你們會需要去討論財務上與個人心情上的調適。當然,你們可以適時地尋找援助,諸如請保母、托嬰中心,或者雙方父母家是否也可以進行支援?而可以保持坦承地溝通,並找到雙方都滿意的答案是關鍵。

六、孩子出生後,我們會如何繼續為彼此騰出時間?

治療師 Zach Brittle 提到,當寶寶出生後,他幾乎會需要你所有的時間、精力和愛。這意味著你和伴侶間相處的時間勢必會減少。因此,你需要更有意識地去了解你現在對彼此擁有的,你們對雙方的信任感等,並對此擁有信心。

有了孩子後,夫妻間很容易一不小心就會變得疏遠;因此,比以前更加努力地去經營彼此的關係,試著在有些慌亂的生活中,約定好還是可以一起簡單約會的時間,並隨時讓對方知道自己還愛著他。你們會有能力,經營三個人以上的家。

七、如果「懷孕」這件事變得困難,該怎麼辦?

另外,我們當然也要討論,如果今天我們遲遲無法懷孕,該怎麼辦?

婚姻與家庭治療師 Mary Kay Cocharo 表示,對於許多伴侶來說,不孕症是一個很緊張,也具有挑戰性的障礙;但與其默默希望自己是沒有問題的「幸運兒」之一,我們不如提前討論生孩子的重要性。譬如,如果不孕的話,你會有什麼感受?你又會打算怎麼做?你對於不孕治療、收養或代孕的想法是什麼?嘗試以更開放的心,理解彼此的價值觀與接受程度;最重要的,是保持溝通的暢通程度,如此也能減低你們的焦慮感。

八、你希望我們的未來是什麼樣子?

在這一題,你們可以更進一步聊到,等到孩子長大以後,我們期待彼此有什麼樣的生活?例如在他們成年以前,可能每年規劃一次家庭旅遊,或者年節時期會是約定好重要的團聚時刻。

而等到孩子離家,你們更要為自己的生活做一些安排。去聊聊你們下半生的期待,到世界各地旅行、搬到鄉下村莊,或者有其他的職涯規劃;不論是什麼,去談論它,讓你們即使將被孩子佔據大部分的時間,你們也還知道自己有什麼樣的夢想。

有一個寶寶加入你們的人生,的確是一件令人期待又興奮的事,你們即將體驗完全不同的身份。然而,對於這個陌生的未來,知道你總是有很多不安,擔心自己會不會失敗。這八個問題只是一個開端,去幫助你們更理解彼此對於擁有孩子的價值觀,以及對未來有更多的想像。最重要的,還是你們記得最初的善意與愛;你不用很完美,但你始終相信,你們可以為彼此打造一個很棒的家。

