婚姻｜結婚6年終獲女兒　家中上下欣喜　怎知3個月後老婆才敢坦白

生兒育女，是夫妻之間的共同面臨的課題。早前一位新手爸爸在網上匿名發文，指他與太太已結婚六年，終於懷上第一胎，全家人都為此感到非常開心和興奮。可是，夫妻兩人均是雙眼皮，寶寶誕下後竟是單眼皮，新手爸爸本沒有多想。惟在在寶寶剛到三個月大時，太太卻突然告訴他……
【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【夫妻之道】結婚6年終有第一胎 3個月後妻子坦白：BB……】
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