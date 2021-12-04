婚姻｜老公態度漸變晦氣冷淡？　4個不合理的期待或令他心灰意冷

編按：婚姻是愛情的延續，還是服從的開端？不少人認為，伴侶婚後應該將自己放在生命首位、應該彼此會心有靈犀、應該要斷絕與其他異性的正常來往，但可想過，為何這些「應該」都要如此理所當然？可曾想過，有時我們的過高期望反而會破壞雙方的關係，甚至造成互相傷害的局面，令婚姻觸礁。



花了一輩子的時光 我都還在飄蕩

自己不願承擔 是妳太多的期待

愛不愛妳 都會傷害

都穿不透害怕 我只有一個自己

如果時間蒸發 妳我會在那兒



——黃大煒〈只有一個自己〉



問世間情是何物，直教人死生相許。天南地北雙飛客，老翅幾回寒暑。歡樂趣，離別苦，就中更有痴兒女。

兩個人之所以相愛，就是因為不同的靈魂的碰撞，它是嶄新的，是奔放的，是雀躍的，是愉悅的。但是一旦開始對對方有了期待，愛情的貪嗔癡就產生了。我們都不是聖人，從相愛的開始就增添了過多的期望在愛侶身上，希望對方體貼、忠實、錢多、浪漫，負責，當對方達不到我們的要求和標準，我們就會開始產生不滿，挫折和失望，然後就再向對方要求更多以證明愛情的存在。

來看看國外媒體網站《psychologytoday》、《bustle》的資料，讓長期研究伴侶與家庭關係的臨床心理學家 Lisa Firestone 教教我們，扼殺戀情的4種「不合理期望」都是哪些吧！

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1. 忽略了伴侶本身的自主權

第一次見到某人時，我們往往會希望初次見面的對方會是一個獨立而特別的人。但隨着親密關係的發展，我們開始期待愛人成為「某一種人」，覺得對方「應該」為自己做甚麼、「必須」要支持自己的想法、「不可以」有某種行為。

愛情開始的爭執，都是你希望他怎樣，而他偏不怎樣；或是你希望他怎樣他卻做不到。但是為甚麼愛多了之後，你的期望變得不一樣了？為甚麼他一定要聽你的？你不就是愛他原來的樣子嗎？為甚麼愛了之後，你又要他改變？我們會不由自主地忘記自己愛上的人是一個擁有內心世界的自主個體，這會讓親密關係開始變得黯然失色。兩個人都開始感到煩躁與怨恨。我們必須全盤了解：感情的目標不是兩人彼此合為一體，而是相互秉持尊重和愛為原則，以各自獨立存在的方式來緊密結合在一起。

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2. 期待另一半能完全懂自己

放觀這個世界，許多人對親密關係感到沮喪的原因，是因為期望對方「如果真的愛我，就能察覺我的心意、了解我的情緒、理解我的想法。」倘若，當你希望聽到對方的聲音而他沒有打電話、當你沒說出你經歷了糟糕的一天卻需要對方主動安慰、當你收到一個不想要的禮物時，你感到哀傷、生氣和受傷，但你卻沒有給出任何關於你自身慾望或心思的線索。

感情不就是你情我願，最好愛恨扯平兩不相欠，感情說穿了，一人掙脫的，一人去撿，男人大可不必百口莫辯，女人實在無須楚楚可憐。我們必須了解：不是所有人都是你的蛔蟲，能夠敏銳解讀他人的內心世界啊！直接說出你的感受，才會是減少感情中溝通阻礙的最好方式喔。

3. 期待心愛的他能填補自己的缺憾

愛情應該是一種最自由，最無拘無束的流動，無論你在甚麼地方，愛情就在那裏，你坐着、站着、窩着、躺着、愛情就在那裏無私的接納你，不會要求你有固定的姿態。然而有時候某些要求連我們自己都做不到，可是我們卻期望對方可以做到，不是很不公平嗎？

許多期望通常源於過去的不良經驗或遺憾，例如被劈腿或辜負過的人會希望另一半切割所有異性朋友。希望對方能成為遺失的那塊拼圖，彌補自己生命中的缺憾。當愛侶無法滿足這些要求，熟悉的挫折或傷痛感也再度襲來。我們必須體悟：當感情被賦予義務時，實際上只會把對方推得更遠，更重要的是，所有人都必須對自己的幸福承擔更多的責任。

4. 期待親密關係中的對方把自己放在首位

在一段健康的情感關係中，真的沒有誰欠誰，都是心甘情願的，讓愛自由的呼吸，自由的做自己，那是愛情最享受的姿態。退萬步言，我們當然要重視自己的伴侶，但不是每個人都會把戀情視為生命首要，你能為感情付出所有，但不能硬性要求對方也做出同樣程度的犧牲。期待另一半負責思考任何事、做任何決定時都能把自己放在第一首要順位，感情關係就不可能茁壯成長。

我們必須體認：另一半雖然可以提供我們大量的同理和支持，但不能指望他們對我們的福祉負責。無論是事業、家人、孩子教育或個人成長，我們必須尊重對方選擇的首要人生課題。與伴侶相處的最佳方式就是放棄對方「應該是誰」的幻想，現實地看待另一半。我們不僅會更接受伴侶無可厚非的弱點，也感受到更多欣賞、更深刻的吸引力以及更親密的聯繫。

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