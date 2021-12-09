為病童送暖│日本天文館員設移動天文館　親到醫院為病童直播星空

重症病童長時間留院，十分需要有心人給予力量，與病魔搏鬥。日本有天文館員特意設立移動天文館，親到醫院為病童送上星空直播，身體力行送上溫暖。



高橋真理子是山梨縣立科學館的天文館員，她在2004年成立機構Hoshi Tsumugi Village。她認為星空是地球上所有生命的共同景觀，一直致力為看不到真正星星的群體送上星空，於是設立移動天文館，到不同地點，包括醫院、幼兒園、甚至上門為行動不便人士作星空投影直播，以及作聲音導覽。

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17年來，團隊親到400間醫院病房和療養中心，為超過12萬病童作星空導賞，讓孩子即使躺在病床，也可觀賞天花上的滿天星星。高橋真理子希望讓孩子感受到，自己在浩瀚宇宙中仍是重要的存在，以廣闊的視角得到努力的勇氣。今年開始，機構更為需長期照顧的兒童及其家庭設免費配額，冀可惠及更多病童。

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