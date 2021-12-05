機構成立兒童成長發展中心　為SEN學童及早提供治療及訓練

本港不少學童有特殊學習需要，近年個案更有上升趨勢，然而社會對有關的治療服務資源有限，評估後有需要接受治療的學前兒童，平均需要輪候超過一年才可接受政府提供的學前康復服務；而私營服務的費用則相當昂貴。有機構早前開設為六歲以下有特殊需要兒童提供專業治療、個別或小組綜合訓練的中心，亦為家長提供社工輔導和親子技巧專業指導，更為經濟有困難家庭提供學費資助。

（相片由受訪者提供)



「周大福慈善基金」於 2015 年撥款約 500 萬成立「仁濟醫院鄭裕彤兒童成長發展中心」，為使更多有特殊需要兒童及家庭受惠，除增加自費訓練服務名額和心理學家評估服務名額，亦於2020 年 10 月開始獲社會福利署認可承辦政府資助服務(TSP) 共 6 個名額，同時繼續推行由周大福慈善基金捐助的「學費減免資助計劃」，支援經濟有困難家庭。

為SEN學童及早提供治療

恩仔(化名)約兩歲都不太懂說話，又會用頭撞牆，被多間幼稚園拒絕入學，其媽媽懷著焦慮不安的心情到「鄭裕彤兒童成長發展中心」尋求服務，中心社工即時建議他的媽媽申請衛生署兒童體能智力測驗中心(CAC)之評估服務。

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兩個月後，恩仔成功申請輪侯政府評估服務，唯排期評估預計時間為 1 年零 3 個月。由於恩仔情況急需協助，再加上有經濟困難，中心很快便批核學費減免資助予恩仔，為他即時提供合適的治療及訓練。中心的治療師及特殊幼兒老師亦為恩仔編寫了一份全面能力報告，專業報告有助反映恩仔的弱能情況。

社工建議恩仔媽媽向兒童體能智力 測驗中心提交報告及申請加快評估。最後，恩仔只需排 6 個月便可進行評估，比原本時間大大 縮短了9個月。另一方面，由於中心提供的免費訓練令恩仔得到專業人士的及早介入，相信由輪侯評估至得到訓練，共減少了兩年的輪侯時間。

提供3種服務類型

「仁濟醫院鄭裕彤兒童成長發展中心」是仁濟醫院屬下的一間自負盈虧、以非牟利形式提供多元化專業服務的單位，為使六歲以下有特殊需要兒童在黃金訓練期及早得到訓練，中心提多元化的服務類型，以切合不同家庭需要，包括：

1. 自費訓練服務 ： 言語治療、職業治療、物理治療、特殊幼兒老師綜合訓練，及 心理學家服務。

2. 承辦政府資助服務：為輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼項目(TSP)。

3. 學費減免資助計劃：由周大福慈善基金資助，為有經濟困難的家庭提供學費減免訓練服務。