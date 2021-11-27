婚姻｜生活在變　他卻仍是他　學懂12條夫妻相處法則延續愛情甜蜜

編按：婚姻、戀情學問多，特別是雙方的愛會隨時間慢慢改變，有些人會開始變得憎恨、怨恨對方，對另一半諸多挑剔，開始忘記對方的好。若然如此，不如兩口子一同細味以下12道相處法則，讓彼此可將當初的甜蜜延續下去。



沒有好人 一相戀只會有內疚感

當陰暗那面越來越暗

對我教訓 對你反感

眼裏的針 望見憎恨多一點的愛已學會忍 為何沒惻隱

想想那日 不懂怨恨 一心愛人 只相信甜言蜜語不會去追問

於心不忍更有罪惡感

怎麼愛你後剩餘怒忿

你要算帳 我要誇張 要鬥犧牲 一起挑釁

怎可將相愛當沒發生怎可說臉上未曾被吻

無奈愛情難敵憎恨 兩個竟如此的合襯 一對受害人



——謝高晉〈一對受害人〉



童話故事裏的「從此過着幸福快樂的日子」，在現實生活中是不存在的，即便是別人口中的神仙眷侶，婚姻裏也多的是磨難、衝突、眼淚和掙扎。陶晶瑩說過，「婚姻是最恐怖的修行」。若在同個屋簷下，除了毫無迴避的餘地，要面對不同成長背景另一方的習慣、脾氣外，在生兒育女之後，雙方也更容易因為子女而勉強說服自己留在婚姻中，形成一種不滿意卻也逃不掉的狀況。

來看看外國媒體網站【popsugar】上的知名網路作家 Meredith Masony 和我們分享的，結婚 12 年所學到的 12 件事！

按圖了解：

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1. 愛會不停變化，沒有每天在過年的

對親密伴侶的感情有時會更趨濃烈，有時也會縮減。我還記得發現自己懷上第一胎的那天，心窩那股愛滿到快要爆發的感受，在那次懷孕前我們曾經歷過兩次流產，而我是如此的希望能讓我的丈夫成為父親，那個瞬間我感到無比的愛他；兒子出生後我們一直很快樂，直到他有天對我哺乳的事做出了令我生氣的評論，而我心中的那股愛瞬間就消失了。不過說真的，感情就是這樣的循環，你們會經歷起伏和變動，至少每次我們都還是有辦法找回那份愛。

2. 有好有壞是生活的常態

我自己的另一半相當會自己組裝東西，家裏很多東西都是他自己親手打造的，但同時他也是個完美主義者，有時候完成一個東西要花上好幾個月，而且以不見得比去外面買便宜，但這麼做卻能為他帶來成就感，即使為了掛張相片我還是要等上好幾個月，但如果不去計較這部分，你會發現這樣更值得。

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3. 伴侶會持續學習而成長

我依然是當初他選擇的那個人，但也在相處的日子裏改變了許多，我變得更獨立也更有自信，而一部分也是因為他幫我更了解自己能成為甚麼樣的人，即使這樣的過程中也有讓我們崩潰的爭執，但我們都努力堅持下來了。他冀望我能成為更好的樣子，就像我希望他那樣。

4. 某一天，你當了雙親後會變得更多

開個玩笑：要是可以回去打剛成為母親的我一巴掌，我一定會這麼做！那時候的我總是非常焦慮、自傲又刻薄，完全不知道該如何形容，但隨着時間過去，我也變得更懂得如何順應現況、去照顧一個家庭，而另一半也成了非常好的父親，即便我們至今依舊會為了孩子的事爭執，但不吵架的話才會讓我擔心，因為有過那樣的過程才會讓我們變得更好。

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5. 真正的愛是無法用金錢衡量的

這種說法誰都知道，但我真正想表達的是「禮物」 沒辦法讓婚姻變得更好，真正讓我在婚姻生活中感到快樂的，其實是丈夫變得更像是日常生活中的「禮物」，和他相處的過程比擁有任何珠寶都還要美好，真的。

6. 即便結了婚，還是一樣要繼續約會

別因為走入婚姻就停止約會，這樣太傻。伴侶間三不五時還是需要找時間與對方好好相處，找回當初愛上彼此的原因。不必一定要打扮正式、上餐廳吃飯，即使只是一起開車到海邊、晚上在公園攜手散步、請家人幫忙帶孩子一起在家享受兩人世界，這些簡單的小事情都可以，只要你們願意提起精神好好與對方相處就行。

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7. 性愛會使親密生活變得更加美好

這麼說好了——就算不再像剛開始談戀愛時那麼頻繁，但每一次的性經驗都會比以往更好，因為你們知道彼此喜歡甚麼，也不再害怕告訴對方自己想要甚麼，而即使不是專家的我也明白性在婚姻中的重要性，少了它，你們就只是住在一起的親密室友罷了。

8. 你將會知道甚麼才是真正重要的

就在兩年前我的健康出了一點問題，也是在那個時候我明白自己有多麼愛另一半和孩子，也發現他是多麼的愛我。去想要是真的發生了甚麼事很嚇人，但我也理解到自己希望他能繼續過着快樂的幸福人生。

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9. 溝通是關鍵，沉默是金

請假設一種狀況。如果你有甚麼需要、想要說的話，就不要憋在心裏，有事情就拿出來討論、生氣就告訴他，沒有甚麼要說的話，那就好好享受沉默。我喜歡我們做在一起甚麼都不用說的時刻，但當有一方覺得擔心，問了「你還好嗎」的時候，記得不要說謊喔。

10. 臉上帶着微笑或大笑都可

說實在的，我喜歡和他說有趣的事，他也常常逗我開心，我想大笑是生活中最好的解藥，試着在感情與人生中用更幽默的方式去面對，那會讓一切都容易許多。

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11. 就算彼此已經很熟，表達感謝還是至關重要

聽起來簡單，但一般而言，我們都在忙碌的日常生活中忘了對最愛的人說聲感謝，就算只是幫你做了點你負責的家事也值得你開口表達對他的感激，被欣賞的感覺沒有人不喜歡，也會在感情中建立起良好的循環。

12. 感情永遠都不會變得更輕鬆，但請一笑置之

踏入婚姻的每一年裏，我們都遇上了不同的難題，我們有過各種衝突、做過不同的選擇，也經歷過爆炸崩潰的時刻，沒有哪段日子真的比較輕鬆，要是隨着時間，日子真的會變得更好，那離婚率肯定不會這麼高！婚姻從來就不是件簡單的事，而且除了彼此，生活中還有無數的責任，但這樣的每一年，有恐懼、有焦慮、有不安，同樣也有很多快樂、和平、幸福的時刻，有時候我們只是要學會去珍惜那樣美好的日常，然後牽着對方的手繼續一起面對人生罷了。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】