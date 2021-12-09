聖誕食譜│媽媽自製11款派對小食　健康好味聖誕老人饅頭小鹿蛋糕

距離聖誕節還有兩星期，在仍未能出外旅遊的日子，相信不少家長都會選擇在家中開聖誕派對。我們精心挑選了11款低難度，零失敗的創意小食，集合幾位媽媽的精心創意，希望大家也可以為小朋友炮製出煮法健康、賣相可愛的得意派對美食，為家人留下難忘的聖誕回憶。



1. 超簡單粟米片聖誕環 (Cornflakes Christmas Wreath)

利用現成買的蛋糕及朱古力粟米片去做聖誕松果，也不需要使用焗爐的超簡單系列，15分鐘即可完成，最適合新手製作。

材料：白朱古力 50g、粟米片 40g、抹茶粉1g、聖誕糖珠裝飾適量、紅色朱古力筆 1支 (若不畫蝴蝶結的可省略)

🎄🎄🎄👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇做法👇🏻👇🏻👇🏻🎄🎄🎄

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2.聖誕馴鹿杯子蛋糕 (Red nosed Reindeer Cupcakes)

聖誕烘焙，除了有造型麵包外，又怎會沒有杯子蛋糕的份兒呢？這原味杯子蛋糕其實是家經常做的甜點，很適合作小朋友的早餐或下午茶！只要花一點心思，加些點綴，就會令平凡的杯子蛋糕變成聖誕馴鹿了！

材料：低筋麵粉 50g、菜油 43g、蛋黃 3 隻、全蛋1隻、蛋白 3隻、糖 33g、蜂蜜20g、迷你Pretzels (德國鹽味卷餅) 適量、朱古力筆 1支、迷你朱古力粒適量。

🎄🎄🎄👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇做法👇🏻👇🏻👇🏻🎄🎄🎄

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3.聖誕樹蛋白糖

悠樂煮廚的媽媽表示自己雖然家裡沒位置放裝飾聖誕樹，但是每年都會做幾十棵小聖誕樹送給小朋友們。今年沒法送，只能做幾棵棒棒糖聖誕樹給女兒。她連續做了三年，雖然都是樹，但也有點不一樣，蛋白糖還是有點好玩的。️

小貼士:此乃熬糖版的蛋白糖，性質穩定不返潮，裸露放冰箱一天一夜都不黏，密封盒室溫保存長達兩週，建議嚴格按照份量，精確到克！要點總結：1. 糖的溫度要到位!️2.蛋白霜要打發好! 3. 烘烤溫度要控制!每個人的烤箱脾氣不一樣，溫度記得要實測！一次不成功也不要緊，我也不是兩三次就能做得好！食譜份量可以做挺多的，新手可以減半嘗試！

材料：A組：蛋白75克、檸檬汁幾滴、粟粉（玉米澱粉）48克。 B組：水60克，細砂糖188克。

🎄🎄🎄👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇做法👇🏻👇🏻👇🏻🎄🎄🎄

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4.聖誕小熊包 (Christmas Bears Buns)

聖誕節烘焙，除了聖誕樹造型外，還有這個聖誕小熊包！媽媽今次用上了女兒很喜歡吃的粟米筒做帽子，再加上朱古力作裝飾，只要加多一點心思，一個普通的早餐包就變成可愛的小熊包了！「我想，小朋友看到一定會喜歡啊！」

材料(6個小熊包)及用具 : 高筋麵粉 200g、鮮奶 150g、酵母 2g、糖 20g、鹽 2g、無鹽牛油 20g、粟米筒 6個、圓形白朱古力粒 6粒、牛奶朱古力筆 1支、白朱古力筆 1支、聖誕糖珠裝飾 適量、水 適量、牙籤 1支。

🎄🎄🎄👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇做法👇🏻👇🏻👇🏻🎄🎄🎄

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5.抹茶星星聖誕樹包 (Matcha Christmas Tree Bread)

這個抹茶聖誕節包，是Q&H Bakery每年的聖誕節都會做，由於簡單的造型，只需插上一點裝飾，放在派對枱的中央，就能增添不少的節日氣氛。小孩子們喜愛吃朱古力味，我會把抹茶粉換成可可粉！但和大家說一個秘密，就是⋯不論做什麼味道也好，這些星星包在放涼後，很快就會成為小朋友們的大手鐲😅⋯每次都是這樣的⋯把星星麵包箍在手腕上、一邊玩、一邊吃、一邊笑😂！看著他們，快樂～其實可以很簡單💕

材料: 高筋麵粉 220g、鮮奶 140g、淡忌廉 25g、酵母 3g、糖 20g、抺茶粉 4g、鹽 3g、無鹽牛油 22g。

🎄🎄🎄👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇做法👇🏻👇🏻👇🏻🎄🎄🎄

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6.紅豆麻糬聖誕樹包 (Red Bean Buns with Mochi)

是Q&H Bakery今年的聖誕烘焙系列，媽媽表示其實紅豆和麻糬都是很多人的至愛，但在烘焙時，對它們又會有點卻步，原因是預備功夫都頗費時啊 ！因此，今次她用上已熟紅豆粒和即用麻糬，味道依舊吸引，亦同樣可以做到拉絲效果，但時間真的能節省很多 ，再加上最好的配搭～綠茶粉⋯這棵迷你聖誕樹，希望大家會喜歡!

材料:高筋麵粉 240、鮮奶 175g、煉奶 10g、酵母 3g、糖 20g、綠茶粉 4g、鹽 3g、無鹽牛油 24g、紅豆粒 80g、麻糬 160g。

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7.小紅莓軟芝士蛋糕卷

Allie's Bakery創作的這款芝士蛋糕卷，全因愛上新鮮的小紅莓煮果醬，每次看到都忍不住要買回家，不經不覺又到12月了，希望可以用甜點來些聖誕色彩一點的節日美食。

用具：長型烤盤約32cm X 27cm

蛋黃麵糊材料：蛋黃5顆、米糠油30g(或淡味的液體油)、低筋粉80g( 預先過篩二次 )、紅麴粉10g、鮮奶70g。

蛋白霜材料：蛋白5顆、砂糖50g、檸檬汁/白醋1/2小匙。

夾餡材料：動物性鮮奶油200g、意大利軟芝士100g、黃砂糖20g、小紅莓果醬70g、(動鮮加黃砂糖打起，加入軟芝士及果醬拌勻，放進雪櫃冷藏備用) 打好的小紅莓軟芝士鮮奶油可留起一些作裝飾。

小紅莓果醬材料：新鮮小紅莓340g、黃砂糖100g(甜度隨自己喜好)、檸檬汁半個、清水100ml。

🎄🎄🎄👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇做法👇🏻👇🏻👇🏻🎄🎄🎄

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8.聖誕老人饅頭

媽媽從女兒一個聖誕老人的IQ題啟發出創作主題，悠樂煮廚媽媽決定要製作可愛的聖誕老人Twins蒸包，希望藉此把平安健康送給大家，預祝大家聖誕快樂！Merry Christmas！

材料:中筋麵粉150克，水約75克，砂糖10克，酵母粉約1.5克，紅麴粉少量。

🎄🎄🎄👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇做法👇🏻👇🏻👇🏻🎄🎄🎄

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9.聖誕雪人Twins饅頭

週末，假裝在茶樓，一盅幾件系列，這次的點心也跟上了聖誕的節奏⋯⋯如果覺得聖誕老人饅頭有點難，也許你還是先做個簡單一點的雪人吧。是雪人twins喔，有點可愛吧？可惜圍巾發酵稍欠一點，沒有蓬蓬的感覺。

材料：中筋麵粉100克，水約50克，砂糖10克，紅麴粉0.5克，酵母粉約1克，竹炭粉極少量，南瓜粉極少量。

🎄🎄🎄👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇做法👇🏻👇🏻👇🏻🎄🎄🎄

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10.聖誕四股辮花環麵包（波蘭種）

平安夜了，掛上花環，靜靜地迎接聖誕節的到來⋯⋯據說聖誕花環來源於德國，上面的綠色可以驅邪，紅色的點綴可以在寒冷冬日給人帶來溫暖的氣息。花環的常青及其環形代表著人類的永恆希望和不朽的生命！嘗試著用三色麵團編織一個花環，紅綠相間鮮明奪目，四股辮纏繞出來的效果很好。美中不足的是頂部收口處白色太大一塊，不夠好看，所以用絲帶去遮了醜。世事哪能盡善盡美，努力過後便也無愧於心，換個角度去看待好像也可以很不錯⋯⋯

材料:波蘭種100克、煉乳20克、水140克、高筋麵粉200克、牛油20克。

🎄🎄🎄👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇做法👇🏻👇🏻👇🏻🎄🎄🎄

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11.聖誕士的造型手工饅頭

花小小心思，平平無奇的饅頭，也可以華麗轉身。媽媽笑說平時偏食的妹妹都一口氣吃了4個，她直指這是無飯主婦的零技術技能解鎖。

材料:中筋麵粉 200g、微暖牛奶 120g、糖 40g、酵母 3g、油 7g。

製作步驟：

1)微暖牛奶加入酵母和糖，靜待五分鐘，見面起泡待用。

2)糖加粉用筷子撈勻，再加油。

3)牛奶分幾次加入。

4)用洗衫手勢將麵糰搓成光滑。

5)將粉團分成兩份，其中一份慢慢混合士多啤梨粉。

6)讓粉糰休息十分鐘。

7)碌平再對摺，摺完再碌平。

8)將粉團分成條狀，其中一隻色掃上水，以方便黏合另一隻色。

9)將白色和粉紅色的粉團捲起，造型。

10)發酵過程，我交給4S蒸焗爐。

11)35°C-25mins，再蒸100°C 20mins。最後微微打開蒸焗爐的門，等多5mins即成。

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